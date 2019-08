Castelnuovo



Bondi: “Intitolare una piazza al gesto di Almirante e Berlinguer”

domenica, 11 agosto 2019, 17:31

di simone pierotti

Durante l’ultimo incontro nell’ambito de “La bella estate”, il famoso giornalista Antonio Padellaro ha proposto di intitolare una piazza in un comune italiano al gesto di Almirante e Berlinguer. Di tale gesto si parla nel libro “Il gesto di Almirante e Berlinguer”, presentato venerdì scorso nella consueta location della manifestazione cultural letteraria. Nel libro si parla degli incontri segreti avvenuti nel 1978 tra gli ex segretari del Msi e Pci a Montecitorio per sei pomeriggi di fila. Poco conosciuti i temi trattati ma Padellaro ipotizza che abbiano trattato del “bene comune” della nazione.



E’ Francolino Bondi, presidente del consiglio comunale castelnuovese, a prendere al volo la proposta del giornalista: intitolare una piazza cittadina al “gesto di Almirante e Berlinguer” e nello specifico l’ex pista di pattinaggio, sede de “La bella estate”.



L’iniziativa di Bondi è a titolo personale e sarà presentata nel corso di un dei prossimi consigli comunali. “Intitolazione al di sopra delle parti e bipartisan – spiega l’attento amministratore - un esempio di dialogo tra due parti in contrasto ma unite per il bene dell’Italia. Sarebbe anche uno stimolo a far parlare di Castelnuovo come centro culturale-letterario-politico”.