Castelnuovo, al via il "Progetto Donna"

giovedì, 8 agosto 2019, 13:29

L'Asl torna sul nuovo distretto di Castelnuovo Garfagnana, in Via Pio La Torre, per ribadire come stia rispettando tutti gli impegni assunti nei mesi scorsi e come stia effettuando, nei tempi previsti, tutti gli interventi previsti per adeguare la struttura

mercoledì, 7 agosto 2019, 12:32

Venerdì 9 agosto ore 20.45 (ingresso gratuito) Antonio Padellaro sarà in conversazione con Piero Ceccatelli, giornalista La Nazione, e Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo Garfagnana, per parlare del suo "Il gesto di Almirante e Berlinguer"(PaperFIRST)

mercoledì, 7 agosto 2019, 11:01

Si alza il sipario sulla 36esima edizione della Settimana del Commercio di Castelnuovo di Garfagnana. Sarà il comico-imitatore livornese Leonardo Fiaschi ad inaugurare il palco di piazza Umberto con il suo spettacolo “Imitazioni a domicilio”

lunedì, 5 agosto 2019, 17:27

Si è spento stanotte, all'ospedale San Luca di Lucca, Amedeo Franchini, il 90enne che era stato ritrovato ferito ieri mattina in un bosco in località Colle, sopra il capoluogo di Castelnuovo, e recuperato dai soccorritori del Sast di Lucca con l’intervento di Pegaso 3

lunedì, 5 agosto 2019, 14:18

Si alza ufficialmente il sipario sulla Settimana del Commercio numero 36: il fitto calendario con 80 eventi distribuiti su 14 giorni (inaugurazione l’8 agosto) è stato presentato questa mattina presso la Sala Suffredini di Castelnuovo di Garfagnana

lunedì, 5 agosto 2019, 12:46

Nei giorni scorsi sono stati accolti dagli operatori dei Centri Trasfusionali di Castelnuovo Garfagnana e Lucca per un incontro sono finalizzato alla sensibilizzazione alla donazione del sangue e del plasma