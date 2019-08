Castelnuovo



Castelnuovo diventa Legoland: torna il “Mercatino Sotto le Stelle”

sabato, 17 agosto 2019, 08:40

La magia delle Lego alla 36esima Settimana del Commercio di Castelnuovo. Torna l’appuntamento con Castelnuovo Bricks dedicato al popolare mattoncino, ai bambini che potranno giocare con le costruzioni e ai tanti collezionisti ed appassionati Lego. Ritrovo dalle 17 di oggi (sabato) con bis domenicale in via Farini. L’evento, organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio del comune di Castelnuovo si appresta a vivere le ultime due serate prima della breve sosta visto che dal 22 al 24 sarà di nuovo Settimana. Attesa per il Mercatino Sotto le Stelle, il secondo appuntamento con le bancarelle delle attività aderenti all’associazione per tutte le vie di Castelnuovo. Non solo Mercatino e Lego però, il pomeriggio del sabato sarà animato da altri eventi come la Reunion di Castelnuovo nel Mondo, l’evento pensato dal comune per valorizzare i castelnovesi che si sono fatti valere lontani dalla Garfagnana. Alle 17,30 nel Loggiato Porta ci sarà un incontro con tanti dei protagonisti degli incontri condotti dall’assessore al turismo Alessandro Pedreschi. Sempre dal pomeriggio, dalle 17, ancora il Soccerpool il Biliardo Umano organizzato dagli amatori del New Team SG. In serata tanta musica con il concerto della Scuola Civica di Musica a cura dei maestri Piero Gaddi e Riccardo Grandini, in piazza Olinto Dini, e l’esibizione di ballo della scuola Melody di Ghivizzano in piazza delle Erbe. Ci sarà anche il sabato della piazzetta ai piedi del Duomo e poi l’ultimo appuntamento di questa prima parte con il Disco Baraonda al Mercato Ortofrutticolo dopo la mezzanotte. Programma completo su www.castelnuovoeventi.it e sui canali social. Domenica la “prima” chiusura con il concerto dei Killer Queen poi la Settimana tornerà da giovedì 22 a sabato 24.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e la collaborazione con Pro Loco Castelnuovo, Unione Comuni Garfagnana e molte associazioni del territorio che partecipano all’evento a vario titolo.