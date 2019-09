Castelnuovo



Castelnuovo in Fiera: week-end con mercato, formaggio, tombola e tanti eventi

sabato, 31 agosto 2019, 13:06

di simone pierotti

E’ in corso di svolgimento, a Castelnuovo di Garfagnana, presso il Loggiato Porta, la tradizionale Fiera del Formaggio, organizzata dal comune in collaborazione con l’Unione Comuni Garfagnana e il Consorzio Garfagnana Produce. La mostra è iniziata alle 8 con l’iscrizione delle forme in gara. Una commissione di esperti ONAF delegazione di Lucca (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) premierà le migliori forme di pecorino, vaccino, caprino e misto.

L’evento segna l’inizio del fine settimana di “Castelnuovo in Fiera”, due giorni di eventi e manifestazioni che vedranno il clou nella giornata di domani, domenica 1° settembre, con la tradizionale “Fiera delle Donne” e la Tombola in piazza.

Questa mattina è stato inoltre presentato presso la Sala Luigi Suffredini il volume fotografico “Il mondo di Elia e Luigi” di Giovanni Nardini edito dalla casa editrice Pezzini di Viareggio con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca e PhotoSì di Riccardo Corfini. “Elia e Luigi sono due pastori nati a Villa Soraggio (Sillano) dove vivono da sempre. Le 80 foto di Giovanni Nardini ci raccontano il loro lavoro: il gregge, il pascolo, la stalla, la mungitura, la tosatura, il formaggio, un mondo che non può cadere nell’oblio, una civiltà da salvare. La location prevalente è il paesaggio suggestivo dell’Alpe di Soraggio dove ha luogo la transumanza estiva e autunnale…”.

Altro appuntamento con la cultura, alle 17:30 con la presentazione del libro “Madri” di Oreste Verrini, Alle 20 in piazza Olinto Dini, torna l’appuntamento con la Stordellata della Fiera organizzata dalla Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana per raccogliere fondi per le tante attività che la Confraternita svolge.

Domani, per tutta la giornata, si svolgerà come detto la tradizionale Fiera delle Donne, con lo storico mercato di generi vari e il luna park. Alle 16:30 sfilata concerto della Filarmonica Verdi per le vie del centro e alle 17:15 spettacolo del gruppo folkloristico La Muffrina in piazza Umberto I. Gran finale della Fiera con la tradizionale tombola di piazza Umberto I, alle 18. Premi in denaro per i vincitori della tombola, cinquina e decina.