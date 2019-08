Castelnuovo



Castelnuovo si tinge di... rosa: sul palco la miss Carlotta Del Rosso

giovedì, 29 agosto 2019, 18:34

di andrea cosimini

Moda, musica e parole con la voce di Omar Bresciani. E' tutto pronto per l'attesa "Notte in Rosa" a Castelnuovo di Garfagnana che, a partire dalle 21.15 di domani sera (venerdì 30 agosto), andrà in scena nella centralissima piazza Umberto I.



L'organizzazione dell'iniziativa è affidata ad Al.So Eventi di Sonia Paoli, con il patrocinio del comune garfagnino. Cinque saranno le modelle professioniste che sfileranno sul palco. Oltre a loro, anche un'ospite d'eccezione, la miss corsagnina Carlotta Del Rosso, da poco eletta Miss Lanazione.it collezionando un record di voti (62 mila 755 tra Nazione e Tirreno) che gli è valso anche il premio "Lolette Conti" in ricordo della mamma di Carlo Conti che amava Casciana Terme e il concorso di Miss Italia.



Carlotta, che nella vita lavora come hair stylist presso il salone di bellezza "Graziella e Solange" di Graziella Orazzini in via Marconi a Castelnuovo di Garfagnana, sfilerà con la sua fascia e, per l'occasione, verrà incoronata dallo stesso beauty center del capoluogo con un'apposita fascia, che non ha una valenza ufficiale, ma che vuole essere un omaggio per il risultato ottenuto dalla miss di casa. Carlotta sfilerà con un vestito, truccata dal salone di bellezza castelnuovese, e alla fine verrà incoronata.



Oltre alle cinque modelle professioniste e alla miss, saranno presenti anche due ragazze promoter del salone "Graziella e Solange".



Per la realizzazione dell'evento, l'organizzazione ringrazia anche la Pizzeria - Snack Bar "La Barchetta", i Parrucchieri "Linea Lei" di Paroli e Boggi e "La Bottega del Gelato".