Danni a statuetta sacra e targa commemorativa: indagano i carabinieri

sabato, 3 agosto 2019, 19:41

di andrea cosimini

Un brutto episodio che ha inevitabilmente generato un sentimento di amarezza ed incredulità tra la popolazione del posto.



E' successo a Torrite, piccola località del comune di Castelnuovo. Una statuetta sacra e una targa commemorativa, posizionate a breve distanza l'una dall'altra, sono state prese di mira da alcuni vandali, al momento ignoti, nella notte tra mercoledì e giovedì, e ritrovate danneggiate da alcuni passanti.



Un triste gesto che ha colpito molto gli abitanti del paese, in quanto i due oggetti portavano con sé un profondo valore affettivo e spirituale. La statuetta, in marmo bianco, posizionata poco prima del ponticello alla chiesa, in via del Nespolo, era stata realizzata, infatti, tanti anni fa da don Gigliante Maffei, ex parroco di Torrite ed apprezzato sacerdote che ha lasciato un segno indelebile nella comunità dei fedeli. Essa è stata ritrovata spaccata, in un fosso, costringendo la popolazione ad attivarsi immediatamente per mandarla a ricostruire.



Poco distante, nel parcheggio sotto la chiesa intitolato qualche anno fa a Marsilio Ballotti, anche la targa commemorativa dedicata all'amato insegnante ed educatore è stata trovata sradicata e gettata nel fiume Turrite. Pure in questo caso, il dolore è stato forte considerato il valore emotivo del rilievo: Ballotti, infatti, oltre ad essere un'amabile persona, era anche stato apprezzato per il suo impegno nella chiesa, in quanto facente parte del consiglio pastorale e della confraternita della santissima trinità.



"Non si sa chi possa aver compiuto un simile gesto - ha spiegato Stefano Viviani -, se uno del paese o uno di fuori. Io ho appreso il fatto ieri sera da un ragazzo di Torrite. Tra l'altro, mercoledì sera, avevamo a Torrite una riunione per la festività di San Rocco, prevista per il 16, e statua e targa erano al loro posto. Alle 22.30 non erano state danneggiate. Quindi i vandali devono aver agito dalla mezzanotte in là. Oggi sono andato a vedere e mi è venuto lo sgomento alla visione. Anche alla celebrazione eucaristica, oggi, tutti i fedeli erano dispiaciuti dell'episodio. Il sindaco mi ha subito contattato dicendomi di aver comunicato quanto avvenuto ai carabinieri. E, già da oggi, i militari hanno cominciato a presidiare la zona, con i lampeggianti, per dare un segnale agli autori del brutto gesto".