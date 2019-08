Castelnuovo



È morto l’anziano ritrovato nel bosco

lunedì, 5 agosto 2019, 17:27

di andrea cosimini

Non ce l’ha fatta, purtroppo, Amedeo Franchini, il 90enne ritrovato ferito, dopo la notte, in un bosco in località Colle, sopra il capoluogo di Castelnuovo, e recuperato dai soccorritori del Sast di Lucca con l’intervento di Pegaso 3. L’uomo si è spento stanotte all’ospedale San Luca di Lucca dove era stato trasportato in elisoccorso.



Il ritrovamento era avvenuto nella giornata di ieri. A seguito dei numerosi tentativi di mettersi in contatto con lui, sarebbero stati proprio i carabinieri, sul posto dalla mattinata, a riuscire ad individuarlo a voce. Le condizioni del paziente, trovato comunque cosciente, avevano subito impensierito i sanitari in quanto, probabilmente scivolando, aveva battuto la testa. Vista l’età, quindi, era necessario che l’uomo venisse recuperato al più presto e trasportato in ospedale.



La zona del ritrovamento, non lontana dal paese, era impervia e scoscesa. Così sul posto era stato necessario l’intervento degli operatori del soccorso alpino che, muniti di motosega, avevano dovuto fare un varco tra la vegetazione per permettere al verricello di calarsi a terra per recuperare il ferito. L’intervento si era concluso con il trasporto del 90enne in elicottero al nosocomio lucchese dove, nella notte, è deceduto.



Pare che l'uomo fosse del posto ed abitasse da solo proprio vicino alla casa del figlio. Aveva anche una figlia. La salma è stata restituita alla famiglia. Il funerale si terrà mercoledì 7 agosto alle 17 nella chiesa parrocchiale di Colle. Il santo rosario verrà invece recitato martedì alle 10 presso la chiesa di Colle. Dopo il rito funebre, la salma proseguirà per il locale cimitero.