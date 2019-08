Elena Anticoli De Curtis presenta il libro su Totò a Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

martedì, 20 agosto 2019, 17:09

Uno staff giovane e affiatato, composto da volenterosi ragazzi garfagnini, che lavora sodo per la riuscita della festa e che punta a crescere sempre di più in vista delle prossime edizioni

martedì, 20 agosto 2019, 10:57

Dopo il successo della prima tradizionale parte, dall’8 al 18 agosto, l’evento organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio del comune di Castelnuovo, propone altre tre serate che promettono altre migliaia di persone nel capoluogo garfagnino

martedì, 20 agosto 2019, 08:30

Il pungente critico d'arte ed opinionista Vittorio Sgarbi ha chiuso ieri sera il ciclo di incontri letterari de "La Bella Estate", la manifestazione curata da Alba Donati, parlando del Novecento. Non sono mancate stilettate alla politica

lunedì, 19 agosto 2019, 14:17

Dopo il successo per l'aumento delle richieste di tesseramento alla Lega Salvini Premier, il movimento sarà presente giovedì 22 agosto, dalle 9 alle 12, a Castelnuovo di Garfagnana in piazza Santa Croce e sabato 24 agosto, a Barga, in Piazza Giovanni Pascoli

lunedì, 19 agosto 2019, 08:47

Si è conclusa ieri sera, con lo spettacolare concerto dei "Killer Queen" in piazza Umberto I, la prima tranche della "Settimana del Commercio 2019" che continuerà con le tre serate aggiuntive del 22, 23 e 24 agosto

domenica, 18 agosto 2019, 15:31

Alcuni vandali hanno rotto nella notte diversi ombrelli decorativi che i commercianti del capoluogo garfagnino avevano acquistato per rendere più bello ed accogliente il paese in occasione della manifestazione di punta del periodo estivo, ovvero, la "Settimana del Commercio"