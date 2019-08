Castelnuovo



Un Ferragosto nel... Rinascimento

giovedì, 15 agosto 2019, 20:37

di andrea cosimini

Era il febbraio del 1522 quando il duca Alfonso I d'Este decise di inviare il funzionario Ludovico Ariosto a Castelnuovo, in Garfagnana, per affidargli l'arduo compito di governare questa regione così turbolenta, da poco annessa al Ducato Estense di Ferrara.



Oggi, a quasi 500 anni di distanza, il capoluogo garfagnino ha deciso di rivivere le atmosfere che si respiravano a quel tempo. Lo ha fatto dedicando un'intera giornata, quella di Ferragosto, al Rinascimento, con dame, popolane e cavalieri, ma anche musici, giocolieri, sbandieratori e falconieri, a sfilare lungo le strade del paese. Un evento suggestivo, intrigante, coinvolgente che ha saputo catturare l'attenzione di moltissimi turisti.



La "Giornata Rinascimentale", così come è stata battezzata, è iniziata oggi pomeriggio con i vari spettacoli che hanno visto protagonisti i giullari, che con le bolle di sapone ed altri espedienti hanno intrattenuto soprattutto i più piccoli, un fachiro, che ha tenuto in tensione la platea camminando su chiodi, vetro e mangiando fuoco, e gli Sbandieratori e Musici di Gallicano, i quali hanno invece fatto un corteo lungo tutto l'abitato fermandosi in piazza Umberto I, Piazza del Duomo e Piazza delle Erbe per uno spettacolo.



Il calendario della giornata prevedeva poi un evento conclusivo durante la serata, ovvero il corteo dell'Ariosto, con l'interpretazione dei vari personaggi dell'epoca rinascimentale. Dopo aver effettuato un giro per Castelnuovo, quindi, il corteo si è fermato nella piazza centrale per l'esibizione finale con giocoleria, spettacolo di fuoco e falconieri presenti con un barbagianni, un allocco e una poiana.



L'intera giornata, facente parte del programma della Settimana del Commercio 2019, è stata co-organizzata dall'Associazione Compriamo a Castelnuovo e la Compagnia dell'Ariosto.