Castelnuovo



Gazebo Lega a Castelnuovo e Barga

lunedì, 19 agosto 2019, 14:17

Dopo il successo per l'aumento delle richieste di tesseramento alla Lega Salvini Premier, il movimento sarà presente giovedì 22 agosto, dalle 9 alle 12, a Castelnuovo di Garfagnana in piazza Santa Croce e sabato 24 agosto, a Barga, in Piazza Giovanni Pascoli.

"L'obbiettivo - si legge nella nota rilasciata dal Carroccio - è ringraziare i molti sostenitori che ogni giorno fanno sentire la loro vicinanza e il loro supporto alla Lega e dimostrare ancora una volta che il partito di Matteo Salvini pone i cittadini al primo posto attraverso l'ascolto, il confronto e il dialogo".

Ai gazebo saranno presenti, oltre ai militanti ed ai sostenitori, alcuni consiglieri eletti nella Media Valle Garfagnana, il consigliere regionale capogruppo Lega Elisa Montemagni e il commissario provinciale Andrea Recaldin che, al riguardo, così commenta: “I ragazzi della Garfagnana non erano ancora scesi dal palco di Salvini che già erano all’opera per questi due gazebo. Il vero spirito della Lega è questo: poche parole, nessuna polemica, testa bassa e lavorare. In Garfagnana stiamo crescendo e cresceremo, dobbiamo recuperare il tempo perduto” conclude Recaldin.