Castelnuovo



Grande successo per il gazebo Lega a Castelnuovo

venerdì, 23 agosto 2019, 09:46

Grande successo per il gazebo Lega Salvini Premier che si è tenuto ieri (22 agosto) a Castelnuovo di Garfagnana dalle 9 alle 12. Molte le persone che si sono avvicinate per fare confronti, per chiedere informazioni o per instaurare un dialogo.



"Segno - commentano i referenti - che la Lega in Garfagnana sta avendo ottimi consensi e sta crescendo anche per quanto riguarda il tesseramento, dato che stamattina i militanti presenti hanno fatto nuove tessere".

Al gazebo erano presenti oltre ai militanti, molti sostenitori e alcuni consiglieri eletti della zona. “Un plauso ai nostri ragazzi che hanno tolto un giovedì mattina delle loro vacanze e del lavoro per la Lega. La gazebata continuerà sabato 24 Agosto dalle 10 alle 12 a Barga in piazza Giovanni Pascoli, per ora però non possiamo che dirci soddisfatti. Avanti così, zero polemiche e testa bassa!” ha dichiarato infine il commissario provinciale Andrea Recaldin.