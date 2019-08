Castelnuovo



Inaugurato il nuovo mezzo della protezione civile di Castelnuovo

domenica, 11 agosto 2019, 17:24

Questa mattina, al termine della santa messa in Duomo, è stato inaugurato e benedetto, alla presenza del sindaco Andrea Tagliasacchi, dell'assessore alla protezione civile Chiara Bechelli, del consigliere Niccolò Roni, del presidente del consiglio Francolino Bondi, del responsabile comunale della protezione civile comunale, geometra Vincenzo Suffredini, del responsabile dell'Unione dei Comuni Mauro Giannotti, del parroco Don Angelo Pioli e dei volontari del gruppo comunale di protezione civile, della Misericordia e degli Autieri, il nuovo mezzo in dotazione alla protezione civile comunale in sostituzione della vecchia auto.



Il sindaco ha ricordato l’importanza e l'indispensabile sostegno dei volontari nel sistema di protezione civile e l’importanza anche di potersi dotare di idonei mezzi operativi a sostegno degli aiuti alla popolazione. Suffredini, in qualità di responsabile comunale della protezione civile ha invece ricordato le responsabilità del sindaco quale autorità locale di protezione civile e la lungimiranza adottata dall’amministrazione di Castelnuovo di dotarsi di una struttura organica ed efficiente stabile degli uffici con l'indispensabile supporto operativo delle associazioni di volontariato presenti, a tutela della popolazione sia in prevenzione che nel soccorso e nel superamento delle emergenze.