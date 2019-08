Castelnuovo



La comicità di Salvadori nella domenica della Settimana

domenica, 11 agosto 2019, 09:25

E’ Graziano Salvadori l’ospite d’eccezione della domenica alla 36esima edizione della Settimana del Commercio di Castelnuovo di Garfagnana. Il comico toscano sarà sul palco di piazza Umberto dalle 21,30 per una serata assolutamente da non perdere. L’evento, organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo, proseguirà fino al 18 agosto e poi dal 22 al 24 agosto. Non solo Salvadori, la domenica si aprirà già nel pomeriggio con la passeggiata organizzata dall’associazione Gaci che si occupa del recupero dei cani levrieri dal mondo delle corse. Proprio i cani saranno protagonisti in serata, in piazza delle Erbe, con la 4^ edizione della gara Garfacanina. Sarà possibile iscriversi fino dalle 20 alle 21 direttamente sul posto per le categorie Piccolo Monello (fino a 9 mesi di età), Due Gocce d’Acqua (somiglianza cane-padrone) ed infine per vincere il titolo di miglior cane di razza e miglior cane meticcio in una manifestazione di raccolta fondi per aiutare gli amici a 4 zampe. Dalle 22 grande musica in piazza Olinto Dini con Gli Spari Sopra, la tribute band di Vasco Rossi che tanto successo ha riscosso in tutta la regione. Gli Acoustic Pulse si esibiranno in via Farini, mentre spazi karaoke sia alla Birreria Lo Struzzo che in via Vittorio Emanuele con Sandro Lana. Sempre in via Vittorio Emanuele, già dalle 17, continua il Soccerpool, ovvero il Biliardo organizzato dal New Team SG. Proseguono anche il Villaggio Bambini in piazza delle Erbe, il dj set in piazzetta Duomo e Disco Baraonda dopo la mezzanotte al Mercato Ortofrutticolo. Tutto il programma si può scoprire su www.castelnuovoeventi.it e sui canali social. Lunedì sarà la giornata della sicurezza poi ci si avvicina a Ferragosto: il 14 Gastronovia e il 15 la Giornata Rinascimentale.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e la collaborazione con Pro Loco Castelnuovo, Unione Comuni Garfagnana e molte associazioni del territorio che partecipano all’evento a vario titolo.