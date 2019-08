Castelnuovo



La Misericordia accoglie il vescovo: anticipata la messa per i defunti

domenica, 4 agosto 2019, 14:39

di andrea cosimini

Tutto pronto a Castelnuovo di Garfagnana per accogliere monsignor Paolo Giulietti in pellegrinaggio, nella giornata di mercoledì 7 agosto, da Lucca al santuario dell'Argegna. La sera, infatti, è previsto un incontro davanti al Duomo, con il vescovo e i giovani in cammino, a cui tutti sono invitati a partecipare.



A prestare assistenza, durante il pellegrinaggio, saranno le misericordie. Nel capoluogo garfagnino, in particolare, sarà la locale confraternita ad occuparsi del servizio con tutto ciò che concerne la gestione dei punti di sosta.



"Solitamente - spiega Mauro Giannotti, governatore della Misericordia di Castelnuovo - il 7 agosto effettuiamo la commemorazione dei deceduti della confraternita. Quest'anno, però, dato il servizio che offriremo per l'accoglienza del vescovo e dei pellegrini, abbiamo deciso di anticipare di un giorno la cerimonia. La tradizionale messa per i defunti, per cui, si svolgerà alle 21 di martedì 6 agosto presso la chiesa della Misericordia".