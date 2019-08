Castelnuovo



Pietropaolo Pighini svela i segreti di Leonardo Da Vinci e della sua Gioconda

mercoledì, 14 agosto 2019, 13:53

di michele masotti

Non poteva tenersi che nella piazzetta adiacente alla Rocca Ariostesca la presentazione della seconda “fatica” letteraria di Pietropaolo Pighini, già autore di “Saltus Marcius”, che ha deciso di condurre i lettori alla scoperta di quei segreti racchiusi nel quadro più famoso di Leonardo Da Vinci, ossia La Gioconda. Nel cinquecentesimo anniversario della scomparsa del grande artista, scienziato e inventore fiorentino, lo scrittore di Castiglione di Garfagnana, affascinato sin dall’età adolescenziale dalla figura di Monna Lisa, ha completato e reso fruibile al pubblico un proprio percorso di ricerca incominciato 27 anni fa in “La Gioconda e il segreto di Leonardo”, presentato ieri nel capoluogo garfagnino dialogando con l’assessore Alessandro Pedreschi e al giornalista de Il Tirreno, nonché autore della prefazione, Luca Dini.

Galeotta fu una lezione del corso di laurea della facoltà di ingegneria civile nella quale vennero analizzate le carte dell’uomo vitruviano, altro capolavoro creato dal genio leonardiano. “Studiando dettagliatamente quel disegno, rimasi sorpreso da come il nostro corpo fosse scolpito, seguendo il concetto del numero aureo (1,618033), tipico dei lavori di Leonardo Da Vinci.” – esordisce Pighini-“A tal punto mi domandai se la Gioconda avesse al suo interno questa peculiarità. Ebbene, prendendo in esame anche il San Girolamo (dipinto mai terminato da Leonardo nda), ho notato come un “gioco” delle proporzioni delle dimensioni del quadro facesse emergere la data 1452, anno in cui nacque Leonardo Da Vinci.”

Una scoperta che ha spinto Pighini a proseguire, nel corso degli anni, le sue ricerche confrontandosi con diversi ricercatori toscani. Nel libro l’autore esamina altri due quadri, sempre dipinti da genio fiorentino, quali la Gioconda esposta al museo del Prado e la Monna Lisa di Isleoworth. “L’idea di questa pubblicazione nasce dal suggerimento di Luca Dini al quale avevo raccontato per primo la mia azione di ricerca.” –prosegue Pighini- “Gli indizi che ho raccolto durante questa gestazione mi hanno condotto ad una soluzione, sebbene rimangono diversi gli interrogativi senza risposta. Ad esempio, perché Leonardo non ha venduto il quadro al suo committente?” Questo saggio, intriso di una scrittura che fa appassionare il lettore alla vicenda quasi come se si trattasse di un thriller, ci permette di incamminarci in un percorso denso di storia, arte e scienza, seguendo un determinato filo logico dettagliatamente illustrato dalla penna di Pietropaolo Pighini.