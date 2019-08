Castelnuovo



Presentata la "Settimana del Commercio": 14 giorni e 80 manifestazioni per tutti i gusti

lunedì, 5 agosto 2019, 14:18

di simone pierotti

Si alza ufficialmente il sipario sulla Settimana del Commercio numero 36: il fitto calendario con 80 eventi distribuiti su 14 giorni (inaugurazione l’8 agosto) è stato presentato questa mattina presso la Sala Suffredini di Castelnuovo di Garfagnana. L’evento estivo per eccellenza del capoluogo, uno degli appuntamenti che richiama un maggior numero di persone in tutta la provincia, torna ad animare le vie e le piazze di Castelnuovo che sarà, come tutti gli anni, invaso di persone.

A presentare la manifestazione il presidente di “Compriamo a Castelnuovo” Andrea Baiocchi, i due vice presidenti Alessandro Tardelli e Fosco Bertoli, insieme all’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Andrea Tagliasacchi, dall’assessore al commercio Ilaria Pellegrini, dal delegato al turismo Alessandro Pedreschi e dal presidente del consiglio Francolino Bondi. Sono intervenuti inoltre alcuni dei protagonisti della Settimana, una rappresentanza della Pro Loco, diversi membri del consiglio dell’associazione commercianti e dello staff organizzativo della Settimana.

“E’ la prima Settimana del Commercio – ha esordito il presidente dell’associazione commercianti Andrea Baiocchi – che sono chiamato a presentare da presidente e ciò mi rende orgoglioso. Le statistiche e i numeri parlano da soli, lo scorso anno abbiamo registrato circa 7000 persone a sera a Castelnuovo, ovvero 70-80mila in tutta la manifestazione. E’ la dimostrazione pratica che quando c’è unione di intenti e si fa squadra, si raggiungono risultati. Il commercio nella nostra realtà è forte e vitale ma ci sono diverse criticità, la crisi c’era e c’è ancora tuttavia ci sono anche le potenzialità per superarla, bisogna lavorare tutto l’anno come in queste due settimane. Personalmente ringrazio tutti quanti collaborano alla riuscita della Settimana, ringrazio l’amministrazione comunale e l’assessore al commercio, che rappresenta per la nostra associazione un grande orgoglio”.

Il primo cittadino si accoda alle considerazione di Baiocchi: “Castelnuovo è un cantiere aperto, un laboratorio in evoluzione nel trovare gli strumenti per incoraggiare lo sviluppo. Sento che c’è vivacità in tutte queste iniziative ma serve continuità, come amministrazione lavoriamo per creare un contesto sempre più attrattivo”.

L’assessore Ilaria Pellegrini: “Ho accettato con entusiasmo l’incarico dell’assessorato perché Castelnuovo ha grandi potenzialità commerciali. E’ stato avviato un percorso interessante, ci vorrà tempo ma sono convinta che raggiungeremo risultati”. Alessandro Pedreschi: “A mio avviso in Garfagnana abbiamo grandi potenzialità ma non ci rendiamo conto di quanto potremmo valorizzare. Gli eventi sono un punto di partenza per poter lavorare: il commercio tradizionale è in crisi ma si può lavorare sugli strumenti per attrarre gente, vedi l’iniziativa delle visite guidate che abbiamo lanciato per Castelnuovo”.

Fosco Bertoli: “La Settimana del Commercio è da sempre una delle principali manifestazioni in provincia, prima che ci fossero i Comics e il Summer Festival, era forse la più grande. Non è una manifestazione ch risolve i problemi del commercio a Castelnuovo ma rappresenta un esempio importante”. Spazio anche al funzionario Vincenzo Suffredini che spiega il grande impegno logistico sul piano della sicurezza, con 15 volontari impiegati ogni serata.