Castelnuovo



Presentato l’accordo commerciale tra “Compriamo a Castelnuovo” e YouEnergy

giovedì, 29 agosto 2019, 14:57

di simone pierotti

Questa mattina, presso gli uffici dell’associazione “Compriamo a Castelnuovo” è stato presentato l’accordo commerciale siglato con YouEnergy. Il presidente Andrea Baiocchi, insieme a Fosco Bertoli per Confcommercio, all’assessore Ilaria Pellegrini e al referente dell’azienda piemontese, Giulio Martini, ha incontrato la stampa per spiegare i termini dell’accordo.

YouEnergy è una società di Torino che offre servizi di fornitura gas e luce. «Una partnership che porterà vantaggi all’associazione ed ai suoi associati – dice il presidente Baiocchi – un ulteriore segnale dell’importanza che possiamo avere stando uniti e ottenendo quindi condizioni vantaggiose per quei costi fissi che incidono pesantemente sulle nostre attività. YouEnergy è un’azienda competitiva sul mercato, io stesso l’ho scelta come imprenditore perché la reputo seria e con prezzi vantaggiosi. Ho conosciuto i proprietari e come associazione avremo un filo diretto».

Presente per YouEnergy il funzionario Giulio Martini: «Siamo un’azienda giovane, ma composta da persone che hanno esperienza nel settore – spiega – cerchiamo di semplificare un mercato come quello elettrico, che semplice non è. Proponiamo un canale privilegiato per gli associati, valuteremo quale prodotto risponde alle esigenze che ci verranno sottoposte e possiamo cambiarlo anche in corso d’opera sempre cercando il meglio per il cliente». L’assessore Pellegrini ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal nuovo consiglio dell’associazione: «Non solo gli eventi, ma un interesse a 360 gradi per la vita degli associati – afferma – credo sia la formula giusta per far crescere l’associazione a cui come amministrazione comunale facciamo sentire forte il nostro sostegno».

YouEnergy, come scritto sopra, è un’azienda giovane che si sta muovendo sul mercato dell’energia con grande dinamismo e, ad oggi, ha sottoscritto importanti accordi con consorzi industriali in Piemonte, Veneto e Lazio. L’accordo con l’associazione “Compriamo a Castelnuovo” – Centro Commerciale Naturale Confcommercio rappresenta un’assoluta novità e l’associazione castelnuovese si propone quindi come apripista.