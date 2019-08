Castelnuovo



Ritrovato anziano ferito nel bosco, si alza Pegaso

domenica, 4 agosto 2019, 13:26

di andrea cosimini

Intervento, alle 11.47, in località Colle, sopra il capoluogo di Castelnuovo, per il recupero di un uomo di circa 90 anni, del paese, che stanotte si era perso. Stando alle prime ricostruzioni, dopo numerosi tentativi di mettersi in contatto con lui, sarebbero stati i carabinieri, sul posto da stamattina, a riuscire ad individuarlo, a voce, in un bosco.



L'uomo, trovato cosciente, non sarebbe in gravi condizioni; ma a preoccupare i sanitari sarebbe soprattutto il fatto che il paziente, probabilmente scivolando, avrebbe battuto la testa. Sul posto la centrale del 118 ha inviato una squadra del soccorso alpino di Lucca e l'elisoccorso Pegaso 3.



Il luogo in cui si trovava il disperso, pur non essendo molto distante dal paese, era impervio e scosceso, per cui anche le operazioni di recupero sono state difficoltose. I soccorritori del Sast hanno dovuto fare un varco nel bosco con la motosega per permettere al verricello di calarsi giù per recuperare il ferito.