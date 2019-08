Castelnuovo



Settimana del Commercio, 13 concorrenti per “Garfagnana’s Got Talent”

sabato, 24 agosto 2019, 08:53

Ci siamo! La chiusura della Settimana del Commercio 2019, la 14esima serata di questa lunga edizione sarà stasera (sabato) in piazza Umberto con l’attesa 4^ edizione di Garfagnana’s Got Talent.



Per l’evento organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio del comune di Castelnuovo, sarà dunque presto di bilanci, ma le migliaia di presenze sono la conferma di una formula vincente. L’obiettivo per il 2020 è cercare di far sì che questo risultato possa espandersi anche a giugno e luglio. Il gran finale sarà dedicato alla 4^ edizione di Garfagnana’s Got Talent, dalle 21,30 in piazza Umberto. Record di concorrenti con ben 13 partecipanti tra canto, ballo, imitazioni e magia. Primo premio 500 euro in buoni acquisto da spendere nei negozi aderenti all’associazione. Giuria d’eccezione con l’attore lucchese Alessandro Bertolucci, oggi anche produttore cinematografico, che ormai da diversi anni è divenuto garfagnino d’adozione. Assieme a lui Gloria Tonini, la miss di Piazza al Serchio che è giunta ai primi posti a Miss Italia nel 2018, Alesasndro Pedreschi, assessore al turismo oltre che artista, e Ugo Menconi, storico giudice e direttore del coro Voci del Serchio.



Questa la scaletta dei concorrenti della serata. Aprirà il concorso Celeste Nardi, 15 anni da Barga, cantando “O Babbino Mio” dal Gianni Schicchi di Puccini poi Elisa Poletti, 14 anni da Fivizzano, con “Read all about it” di Emily Sandè, Giulia Fiori e Ginevra Lugenti, 12 anni da Castelnuovo, che balleranno Samba e Cha Cha e appartengono alla scuola Armonia del Movimento. Quarto concorrente Filippo Giannecchini, 12 anni da Coreglia, che con chitarra e voce proporrà Angie dei Rolling Stones poi sarà la volta dell’associazione Smaskerando con 8 voci femminili per “Never Enough” dal musical The Great Showman. Sesto concorrente il 13enne Mirco Di Pietro appartenente alla sezione lucchese del Club Magico Italiano con un numero di magia, a seguire Viola Pilar Musetti, 11 anni da Sillico, e Ramona Biagioni, 13 anni da Castelnuovo, con la prima che frequenta la Scuola Civica di Musica e canterà “What a Wonderful World” e Ramona che farà una coreografia di ginnastica acrobatica. Ottavo concorrente il gruppo The Tapper’s, sei ballerine della scuola Danza e Artis’t di Ilaria Pilo con “Sing sing sing” in chiave tip tap, poi Alberto Ciuffardi, 31 anni da La Spezia ma garfagnino di adozione, che canterà la sua “Sognarti e poi viverti”, Arianna Botti, 16 anni da Piombino, che canterà “Cosa ti salverà” di Eva. L’ultimo terzetto sarà aperto da Mario Pieretti in arte Mariolindo con alcune imitazioni da non perdere, Greta Pedreschi, 21 anni da Palleroso, che canterà “Mala” di Elettra Lamborghini e chiusura affidata ad un terzetto della scuola Armonia del Movimento composto dalle tredicenni Matilde Tommasi, Laura Canini e Athena Bechelli. Il sindaco Andrea Tagliasacchi, con l’assessore Ilaria Pellegrini, il presidente dell’associazione Andrea Baiocchi e Fosco Bertoli per Confcommercio saliranno quindi sul palco per le premiazioni e la chiusura della manifestazione.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e la collaborazione con Pro Loco Castelnuovo, Unione Comuni Garfagnana e molte associazioni del territorio che partecipano all’evento a vario titolo.