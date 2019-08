Castelnuovo



Settimana del Commercio, ci siamo: torna protagonista il prodotto tipico

giovedì, 1 agosto 2019, 14:03

di andrea cosimini

Inizia il count-down per l'appuntamento più atteso dell'estate garfagnina. Castelnuovo è infatti pronta ad ospitare la "Settimana del Commercio", dall'8 al 18 agosto, con una coda di eventi il 22, 23 e 24 che, a differenza dello scorso anno, partirà dal giovedì (invece che dal venerdì), perché nei mesi di luglio e agosto i negozi del capoluogo resteranno sempre aperti in questa giornata. Ai timoni dell'organizzazione, come sempre, l'associazione "Compriamo a Castelnuovo".



In attesa della presentazione ufficiale del programma, prevista per lunedì, in anteprima è stato "svelato" uno degli eventi clou messi a calendario. Stiamo parlando della serata del 9 agosto che sarà interamente dedicata al prodotto tipico della Garfagnana. L'evento sarà suddiviso in tre parti: in primis, la cena nei ristoranti del capoluogo che, eccezionalmente, serviranno menù a base di prodotti tipici a prezzi vantaggiosi; quindi lo spettacolo sul palco offerto da Fabrizio Diolaiuti con i vari produttori della Garfagnana che presenteranno le loro specialità (dalla birra "La Petrognola" ai formaggi "Marovelli", dal farro igp di "Garfagnana Coop" al vino della Garfagnana di Stefano Bravi, fino al biroldo della macelleria di Luigi Angelini e tanti altri); infine, l'attesissima gara delle torte.



Proprio su quest'ultima gara merita spendere due parole. Quest'anno la competizione sarà suddivisa in due zone, Barchetta e via Garibaldi, e sarà aperta a chiunque. Due le categorie in gioco: torte salate da una parte e torte dolci dall'altra. Uno solo il requisito necessario per partecipare: tutte le torte presentate dovranno necessariamente contenere un ingrediente tipico della Garfagnana.



I concorrenti dovranno consegnare le torte da loro realizzate entro le 18.30 del giorno stesso della competizione in due possibili luoghi: o alla sede dell'associazione "Compriamo a Castelnuovo" in via Farini 2 o al ristorante "Il Baretto", sempre in via Farini. Alla fine, coloro che avranno realizzato le due torte vincenti saranno invitati sul palco per la premiazione.



Per info contattare il numero: 340-2254812 (Davide)