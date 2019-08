Castelnuovo



Settimana del Commercio... dietro le quinte: uno staff in crescita

martedì, 20 agosto 2019, 17:09

di andrea cosimini

Dietro la riuscita di ogni evento, c'è sempre uno staff che lavora sodo affinché tutto riesca al meglio. Non fa eccezione la "Settimana del Commercio", evento clou dell'estate castelnuovese, che in questa prima tranche di festa ha fatto registrare migliaia di presenze nel capoluogo garfagnino con un flusso di turisti davvero rimarchevole. Undici giorni consecutivi di spettacoli ed eventi, con un elevato numero di artisti e di realtà coinvolte, che avranno una coda speciale nelle giornate di giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 agosto, per un totale di tre appuntamenti aggiuntivi da non perdere.

Il segreto di questo successo? Il dietro le quinte: un'organizzazione giovane e affiatata che, negli anni, è cresciuta sempre di più, con molti ragazzi volenterosi che si sono messi a disposizione per la comunità.

In primis loro, Luca Dini, Davide Pozzi e Stefano Triti, i tre incaricati dall'associazione "Compriamo a Castelnuovo" ad organizzare l'evento; poi Emanuele Turriani, Tommaso Vangi e Nicola Cittadini, i tre addetti al "facchinaggio"; quindi Daniele Cecchi, Caterina Guidi e Luca Fabiani, il cosiddetto "media team", che si sono invece occupati di fare video, foto e post sui social durante tutta la Settimana; Agnese Bertoncini ed Elena Lartini, che sono state all'Infopoint in piazza per fornire eventuali indicazioni su eventi ed iniziative da seguire; Elisa Dini ed Elisa Muccini, che si sono occupate della distribuzione delle brochure, ed infine Marta Dini, presentatrice sul palco e attiva nell'organizzazione della sfilata a cui hanno partecipato modelli giovani della zona.

Una squadra, con un'età media complessiva intorno ai 23 anni, che, rispetto agli scorsi anni, ha registrato una notevole crescita: solo quest'anno, infatti, lo staff ha potuto contare sul supporto di cinque persone in più. Una crescita progressiva, ma necessaria, perché l'evento ormai richiede questi numeri e perché la Settimana, nata come manifestazione per il commercio, si è trasformata nel tempo in una vera e propria festa del paese in grado di animare, per 14 giorni, il capoluogo con un calendario ricco di iniziative per tutti i gusti e le età.

L'augurio dell'associazione organizzatrice dell'evento è, ovviamente, quello di poter incrementare sempre più il numero dei componenti del proprio staff per far crescere ulteriormente questa manifestazione. Ma la strada sembra segnata. Quindi, avanti tutta.