Castelnuovo



Settimana del Commercio, grande attesa per la "Garfcanina"

sabato, 3 agosto 2019, 15:02

di andrea cosimini

Tra le serate più attese della Settimana del Commercio 2019, a Castelnuovo, c'è sicuramente quella dell'11 agosto: un'intera giornata dedicata al mondo degli animali che culminerà la sera con la mostra benefica amatoriale "Garfcanina" giunta ormai alla quarta edizione.



Si parte alle 17.30, in Piazza delle Erbe, con un incontro a cura dell'associazione nazionale GACI, che si occupa del recupero e della messa in adozione di levrieri reduci da maltrattamento. Durante l'incontro i membri dell'associazione, supportati da un veterinario, avranno modo di fornire informazioni utili sulle modalità con cui bisogna prendersi cura di questi animali. Quindi, subito dopo l'incontro, si terrà una passeggiata con i proprietari e i loro levrieri, giunti da tutta la Toscana, lungo le vie di Castelnuovo.



La sera, infine, si svolgerà finalmente l'attesa sfilata degli animali sul palco con i propri padroni. Quest'anno la "Garfcanina" prevede quattro tipologie di premi: "Due gocce d'acqua", dedicato alla miglior somiglianza tra cane e proprietario; "Piccolo monello", che vede in gara i cuccioli da quattro a nove anni; "Miglior cane di razza"; ed, infine, "Miglior cane meticcio". Il premio consiste nella consegna di una targa e di un buono d'acquisto. A ciascun partecipante verrà consegnato, al momento dell'iscrizione, un gustoso omaggio Pet's Planet.

Le iscrizioni si svolgeranno dalle 20 alle 21 per un costo di 5 euro a categoria. L’intero ricavato della manifestazione verrà devoluto all’associazione GACI.