Castelnuovo



Settimana del Commercio, il prodotto tipico protagonista

venerdì, 9 agosto 2019, 08:51

Dopo la prima ricca serata, la 36esima edizione della Settimana del Commercio di Castelnuovo di Garfagnana dedica il suo primo venerdì al prodotto tipico. L’evento, organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio del comune di Castelnuovo, proseguirà fino al 24 agosto.



La seconda serata sarà dunque dedicata ai prodotti tipici della Garfagnana a partire dall’iniziativa Ceniamo a Castelnuovo con menù speciali nei ristoranti aderenti all’associazione. Per avere visione dei menù è possibile collegarsi alla pagina Facebook Castelnuovo Eventi. Sul palco di piazza Umberto, dalle 21,30, Fabrizio Diolaiuti, l’ideatore di Selvaggia, la festa degli erbi, presenterà un talk show con numerosi ospiti dal titolo “Gustando la Garfagnana”.



Sarà anche la notte delle torte con la sfida amatoriale tra torte dolce e salate in via Garibaldi e Barchetta con premiazione poi sul palco di piazza. Per iscriversi è sufficiente consegnare la propria torta entro le ore 20 nella sede dell’associazione in via Farini o al ristorante Il Baretto sempre in via Farini. Dalle 18, aperitivo in barberia con il dj set organizzato da Gents in via Pacchi che viene così coinvolta per la prima volta nella Settimana del Commercio. Musica e cultura completano il programma. Mentre rimangono visitabili le mostre in sala Suffredini (fotografica dedicata alla Garfagnana) e via Farini (arte contemporanea), ecco che un incontro della rassegna La Bella Estate impreziosirà la serata: sarà ospite Antonio Padellaro, giornalista de Il Fatto Quotidiano, con il suo libro “Il gesto di Almirante e Berlinguer” alla ex pista di pattinaggio.



Per la musica da segnalare la nota tribute band di Ligabue, i Brama Buriani, ospiti sul palco di piazza Olinto Dini. Mentre in via Vittorio Emanuele, già dalle 17, inizierà il Soccerpool, ovvero il Biliardo organizzato dal New Team SG. Villaggio Bambini in piazza delle Erbe, dj set in piazzetta Duomo e Disco Baraonda dopo la mezzanotte al Mercato Ortofrutticolo confermati anche per la seconda serata. Iniziato anche il gioco Gira la Ruota con gli scontrini delle attività aderenti, dalle 21,30 presso l’Info Point di piazza Umberto, con in palio due viaggi. Tutto il programma si può scoprire su www.castelnuovoeventi.it e sui canali social. La serata di sabato sarà la prima del Mercatino Sotto le Stelle e ci saranno ospiti eccezionali come gli Avengers, i popolari eroi della Marvel.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e la collaborazione con Pro Loco Castelnuovo, Unione Comuni Garfagnana e molte associazioni del territorio che partecipano all’evento a vario titolo.