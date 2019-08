Castelnuovo



Settimana del Commercio, prima chiusura col botto

lunedì, 19 agosto 2019, 08:47

di andrea cosimini

Piazza piena e musica di alto livello con i "Killer Queen", tribute band ufficiale del celebre gruppo musicale rock britannico, che hanno chiuso la prima parte della "Settimana del Commercio" a Castelnuovo facendo cantare e divertire il numeroso pubblico presente.



Il gruppo era la prima volta che si esibiva nel capoluogo garfagnino pur avendo fatto meta, in passato, nella vicina Gallicano. Grazie alla voce straordinaria del cantante che, per l'occasione, ha sostituito la voce solista della band, e grazie all'eccezionale gruppo di musicisti, tra cui il batterista, ex "Litfiba", la musica dell'inimitabile Freddy Mercury è tornata a rivivere per la gioia dei tantissimi fans. Sul palco anche un voce femminile che si è esibita in tre brani, uno da sola e due in duetto, uno con un cantante di "The Voice" e uno con una ragazza di Gallicano che ha quindi aggiunto un tocco "garfagnino" alla serata.



Il concerto è stato però la ciliegina sulla torta di un week-end interamente dedicato al gioco, in particolare a quello dei Lego, i famosissimi giocattoli con mattoncini assemblabili. L'evento era suddiviso in tre parti: l'esposizione delle caratteristiche foto ("fotografia costruttiva") con soggetto i Lego e sullo sfondo ambienti naturali; poi le collezioni esposte, alcune anche di alto valore, con il coinvolgimento di tanti appassionati; infine i laboratori per bambini (ma anche adulti) con la possibilità di costruire con creatività.



"Si tratta di una manifestazione in cui crediamo molto e che vogliamo far crescere - spiegano gli organizzatori -. Il nostro obiettivo, per i prossimi anni, è quello di puntarci molto perché il mondo dei Lego, come dimostrano le migliaia di presenze, attira. Un sentito ringraziamento va a Paolo Lupetti, appassionato e collezionista, che ha seguito da vicino l'intera manifestazione".



Oltre ai Lego, la serata è stata allietata dall'associazione Garfaludica che, alla pista di pattinaggio, ha saputo attrarre tantissimi appassionati di giochi da tavolo. A loro, l'associazione "Compriamo a Castelnuovo", ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento per via della partecipazione alla festa che, oramai, va avanti da diversi anni. Infine, grande coinvolgimento con il gioco dei quiz.



La prima tranche della "Settimana del Commercio" finisce qui. Non finisce qui però la manifestazione che prevede altre tre serate aggiuntive nelle giornate di giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 agosto.



"Quella di ieri - dichiarano gli organizzatori - non è stata la serata conclusiva. Dallo scorso anno, infatti, abbiamo aggiunto tre giorni in quanto ci sentiamo ancora in piena estate. Le tre giornate saranno dedicate: la prima (giovedì 22) allo sport; la seconda (venerdì 23) alla magia con lo spettacolo del Club Magico Lucchese per bambini e non; la terza (sabato 24) ai talenti con "Garfagnana Got's Talent" che quest'anno giunge alla quarta edizione e vanta un boom di iscrizioni con la bellezza di 13 concorrenti (una proveniente addirittura da Piombino) sul palco; il contest vanta, per questa edizione, anche una giuria rinnovata con Alessandro Pedreschi, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, Ugo Menconi, direttore del coro "Voci del Serchio", e i due nuovi, Alessandro Bertolucci, attore e produttore, voluto perchè dà la possibilità di uno sbocco oltre il concorso, e Gloria Tonini, l'anno scorso classificatasi tra le 10 ragazze più belle d'Italia. I concorrenti saranno suddivisi in varie categorie: il canto, che la farà da padrona, il ballo, con tre esibizioni, un comico e un'esibizione di magia".



"L'intera festa vedrà la sua conclusione definitiva il 24 sera - conclude l'organizzazione -. Abbiamo cercato di allungarla il più possibile in modo da coprire il periodo che, inizialmente, separava la "Settimana" dalla fiera. Appuntamento quindi con il gran finale giovedì, venerdì e sabato".