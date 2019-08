Castelnuovo



Settimana del Commercio, si parte con Leonardo Fiaschi

mercoledì, 7 agosto 2019, 11:01

Si alza il sipario sulla 36esima edizione della Settimana del Commercio di Castelnuovo di Garfagnana. L’evento, organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio del comune di Castelnuovo, vivrà la prima di 14 serate (8-18 agosto e poi dal 22 al 24) che animeranno il centro storico con l’apertura serale di tutti i negozi. Dopo i saluti del sindaco Andrea Tagliasacchi e del presidente dell’associazione, Andrea Baiocchi, sarà il comico-imitatore livornese Leonardo Fiaschi ad inaugurare il palco di piazza Umberto con il suo spettacolo “Imitazioni a domicilio”. Fiaschi, che ha origini garfagnine a Piazza al Serchio, torna a Castelnuovo con un curriculum arricchito e una carriera in ascesa. Infatti, è uno dei volti ufficiali di Dazn, il nuovo canale sportivo, dove affianca Diletta Leotta prima e dopo le partite della serie A. Saranno tantissimi i personaggi, sia sportivi che non, che Fiaschi porterà sul palco di Castelnuovo a partire dalle 21,30. Il primo evento della Settimana 2019 sarà però alle ore 18 in sala Suffredini con l’inaugurazione della mostra fotografica curata dall’associazione Garfagnana l’Altra Toscana con un viaggio tra le bellezze della zona, la mostra sarà visitabile fino al 25 agosto. La serata offrirà musica, gastronomia, spazi per i bambini e per i giovani. Piazza delle Erbe sarà fino al 14 agosto un enorme villaggio bambini con tanti spettacoli dedicati, gonfiabili, cartoni animati e laboratori. Per i giovani, non mancheranno i consueti dj set in piazzetta Duomo e dopo la mezzanotte il Disco Baraonda al Mercato Ortofrutticolo. I Savana Funk saranno l’atteso gruppo d’esordio della Grindhouse Arena di via Vittorio Emanuele, ma la musica sarà protagonista anche in via Farini e in Barchetta con il Tony Capaldi Show. Altra iniziativa di giornata Castelgioco, lo spazio dedicato ai giochi da tavolo per tutte le età con l’associazione Garfaludica alla ex pista di pattinaggio. Infine, dall’8 al 18 agosto, mostra d’arte contemporanea in via Farini con due giovani artisti locali già vincitori di numerosi premi, Lodovida Rebechi e Andrea Polenta. Tutto il programma si può scoprire su www.castelnuovoeventi.it e sui canali social. La serata di venerdì sarà dedicata al prodotto tipico.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e la collaborazione con Pro Loco Castelnuovo, Unione Comuni Garfagnana e molte associazioni del territorio che partecipano all’evento a vario titolo.