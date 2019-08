Castelnuovo



Settimana del Commercio, si riparte: sport, magia e gara dei talenti

martedì, 20 agosto 2019, 10:57

La Settimana del Commercio 2019 torna con tre serate da giovedì 22 a sabato 24. Dopo il successo della prima tradizionale parte, dall’8 al 18 agosto, l’evento organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio del comune di Castelnuovo, propone altre tre serate che promettono altre migliaia di persone nel capoluogo garfagnino. Si parte giovedì dal pomeriggio con la giornata dedicata allo sport. Calcio, basket, tennis, pallavolo e atletica saranno protagoniste nelle piazze e nelle vie a disposizione, dalle 17, di tutti i bambini che vogliano provare queste discipline. I mini camp si troveranno in via Farini, piazza Umberto, via Vittorio Emanuele e piazza delle Erbe. In serata, poi, tutte le società sportive di Castelnuovo sono state invitate a salire sul palco per il consueto bagno di folla. Ci sarà il Castelnuovo Calcio con ben tre momenti dedicati a Scuola Calcio, settore giovanile e prima squadra, l’Apuano Appeso, il Cefa Basket e Bask-in, Garfagnana Rafting, Garfagnana Nuoto, Pallavolo Garfagnana, Gs Orecchiella Garfagnana e Gp Parco Alpi Apuane, Tennis Club Garfagnana e lo Scirer’s Ranch Horses. Arti marziali presenti in barchetta.



Venerdì sarà invece la serata dedicata alla magia con lo spettacolo della delegazione lucchese del Club Magico Italiano. Sabato, infine, la sfida dei talenti in Garfagnana’s Got Talent: la quarta edizione della manifestazione ha avuto un boom di iscrizioni e saranno diversi gli artisti che si alterneranno sul palco di piazza Umberto tra canto, ballo, comicità e magia. Programma completo su www.castelnuovoeventi.it e sui canali social.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e la collaborazione con Pro Loco Castelnuovo, Unione Comuni Garfagnana e molte associazioni del territorio che partecipano all’evento a vario titolo.