Castelnuovo



Settimana del Commercio, tutti alla Gastronovia

mercoledì, 14 agosto 2019, 08:51

E’ il giorno della Gastronovia alla 36esima Settimana del Commercio di Castelnuovo. L’evento, organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio del comune di Castelnuovo, arriva al giro di boa visto che andrà avanti fino al 18 per poi concludersi con altre tre serate dal 22 al 24. La vigilia di Ferragosto sarà contraddistinta in particolare dalla Gastronovia, il percorso gastronomico organizzato per le vie di Castelnuovo. Al costo di 12 euro sarà possibile degustare affettati, polenta con ragù o formaggio, minestrone di farro, arrosticini e gelato con vino nelle varie postazioni ed acqua consegnata alla partenza, il tutto a partire dalle ore 20. Ci si può prenotare all’Info Point di piazza Umberto, dove saranno acquistabili i biglietti e da dover partirà il percorso, o telefonando al 3402254812. La serata sarà allietata da una serie di altri appuntamenti come Castelgioco, giochi da tavolo per tutte le età in compagnia dell’associazione Garfaludica alla ex pista di pattinaggio. In piazza Olinto Dini torna il rock con The History of Rock, mentre da non perdere in Barchetta il Tony Capaldi Show. Per i bambini attività sin dal pomeriggio con il concorso di disegno, con merenda con pane e nutella, dalle 16 nel Loggiato Porta e poi ancora l’appuntamento con il Villaggio Bambini allestito in piazza delle Erbe. Il dj set in piazzetta Duomo, il Disco Baraonda al Mercato Ortofrutticolo dopo la mezzanotte, le varie mostre dislocate per il paese completano un programma che si può scoprire su www.castelnuovoeventi.it e sui canali social. Ferragosto sarà il giorno di Ludovico Ariosto con la Giornata Rinascimentale tra giullari e falconieri, tra corteo storico e giochi di fuoco. Venerdì poi moda, magia e musica verso la prima tappa dell’evento.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e la collaborazione con Pro Loco Castelnuovo, Unione Comuni Garfagnana e molte associazioni del territorio che partecipano all’evento a vario titolo.