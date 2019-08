Castelnuovo



Settimana, la magia per incantare Piazza Umberto

venerdì, 23 agosto 2019, 09:00

Sarà la magia protagonista del venerdì alla Settimana del Commercio che si avvia ormai alla chiusura in programma domani sera con l’attesa 4^ edizione di Garfagnana’s Got Talent. L’evento organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo, stasera vivrà una serata magica grazie alla delegazione lucchese del Club Magico Italiano. Dalle 21,30 in piazza Umberto Amedeo Petri è pronto a introdurre i vari maghi del Club in una serata che vedrà musica per le vie ed ancora l’atmosfera della Settimana del Commercio con dj set in piazzetta Duomo e Disco Baraonda dopo la mezzanotte. Il tutto in attesa del gran finale di sabato quando il palco di piazza Umberto ospiterà la 4^ edizione di Garfagnana’s Got Talent. Ben 13 i concorrenti iscritti tra canto, ballo, imitazioni e magia. Nuova la giuria con le conferme di Alessandro Pedreschi, assessore al turismo, e Ugo Menconi, direttore del coro Voci del Serchio, che saranno affiancati dall’attore e produttore cinematografico Alessandro Bertolucci e da Gloria Tonini, la bella miss di Piazza al Serchio. 500 euro in buoni acquisto da spendere nei negozi aderenti all’associazione è il primo premio in palio per il vincitore del talent che fino ad oggi ha fatto registrare i successi di tre cantanti, da Jocelyn Bertoli Barsotti a Nadine Guerra e Alessia Albergoni.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e la collaborazione con Pro Loco Castelnuovo, Unione Comuni Garfagnana e molte associazioni del territorio che partecipano all’evento a vario titolo.