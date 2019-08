Castelnuovo



Settimana, la notte del mercatino… con gli Avengers

sabato, 10 agosto 2019, 08:36

La 36esima edizione della Settimana del Commercio di Castelnuovo di Garfagnana arriva ad uno dei primi momenti clou con il tradizionale appuntamento con il Mercatino sotto le stelle delle attività commerciali aderenti all’associazione Compriamo a Castelnuovo. Offerte imperdibili sui banchi dei vari negozi per un sabato dedicato allo shopping. Ma l’evento, organizzato dall’associazione, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo, offre come sempre molto altro. Grande attesa per l’arrivo in Garfagnana del team…Avengers! I popolari eroi dei fumetti Marvel invaderanno, pacificamente, Castelnuovo grazie ad Avengers Team Toscana, a partire dalle ore 21. La giornata di Settimana si aprirà però prestissimo visto che sin dal mattino e per tutto il giorno (dalle 10 alle 19) sarà possibile, grazie a Garfagnana Rafting e la collaborazione con Enel Green Power, scendere sul fiume Turrite. Partenze da piazza della Repubblica, arrivo nella zona della diga di Castelnuovo dove sarà possibile anche provare kayak e sup. E’ anche la notte di San Lorenzo e non si può non puntare il naso all’insu in cerca delle stelle cadenti. Sarà possibile farlo con telescopi professionali ai Giardini della Posta. Mentre in via Vittorio Emanuele, già dalle 17, andrà avanti il Soccerpool, ovvero il Biliardo organizzato dal New Team SG, la musica sarà protagonista in ben tre punti spettacolo. Alla Grindhouse Arena arrivano i Gold5, in piazzetta Ariosto invece ecco Giulio D’Agnello con un tributo a De Andrè. Infine, in piazza delle Erbe, musica anni 60-70-80 con Le Cugine di Campagna.

Villaggio Bambini in piazza delle Erbe, dj set in piazzetta Duomo e Disco Baraonda dopo la mezzanotte al Mercato Ortofrutticolo confermati anche per la terza serata. Ieri sera la gara delle torte con premiazione all’interno del talk show condotto da Fabrizio Diolaiuti con i produttori della Garfagnana: vittoria per il giovanissimo Niccolò Massagli. Tutto il programma si può scoprire su www.castelnuovoeventi.it e sui canali social. Domenica attesa per Graziano Salvadori e la gara Garfcanina.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e la collaborazione con Pro Loco Castelnuovo, Unione Comuni Garfagnana e molte associazioni del territorio che partecipano all’evento a vario titolo.