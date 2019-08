Castelnuovo



Settimana, Ludovico Ariosto torna a Castelnuovo

giovedì, 15 agosto 2019, 08:46

Dame, popolane, cavalieri, l’intera corte di Ludovico Ariosto torna a Castelnuovo con il Governatore in prima fila per la 36esima Settimana del Commercio di Castelnuovo. E’ il Ferragosto della Giornata Rinascimentale nell’evento, organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio del comune di Castelnuovo. La Compagnia dell’Ariosto proporrà sin dal pomeriggio musici, giocolieri, falconieri, sbandieratori e il mercatino rinascimentale per una Castelnuovo pronta a tornare ai fasti rinascimentali di fronte ai tanti turisti del Ferragosto. In serata il corteo storico e l’atteso spettacolo di fuoco pronto ad incantare il pubblico di piazza Umberto come da tradizione. La Giornata Rinascimentale segna l’inizio del primo rush finale della Settimana che domenica 18 avrà un primo stop prima di tre serate conclusive dal 22 al 24 agosto. Proseguono il dj set in piazzetta Duomo, il Disco Baraonda al Mercato Ortofrutticolo dopo la mezzanotte, le varie mostre dislocate per il paese e il gioco della ruota all’Info Point di piazza Umberto. Programma completo su www.castelnuovoeventi.it e sui canali social.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e la collaborazione con Pro Loco Castelnuovo, Unione Comuni Garfagnana e molte associazioni del territorio che partecipano all’evento a vario titolo.