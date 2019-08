Castelnuovo



Settimana, stasera la “Fashion Night”

venerdì, 16 agosto 2019, 08:46

Serata ricca di eventi alla 36esima Settimana del Commercio di Castelnuovo. E’ il venerdì della sfilata di moda e bellezza nell’evento, organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio del comune di Castelnuovo. Tanti gli appuntamenti in programma. In piazza Umberto sfileranno i negozi di abbigliamento ed accessori di Castelnuovo nella serata di moda e bellezza condotta da Ilaria Pilo e Marta Dini. Per i più piccoli, show itinerante del Mago Zazza che proporrà tanti numeri di magia per le vie del centro storico. La musica sarà ancora una volta grande protagonisti con 4 appuntamenti assolutamente da non perdere: alla Grindhouse Arena, dalle 22, arriva Manolo Strimpelli e la sua orchestra con il proprio seguito di fan, in piazza Olinto Dini spazio ai Revenge con la voce di Consuelo Varini (ex Amici di Maria de Filippi), in via Farini atteso bis per le Cugine di Campagna con canzoni dagli anni ’60 agli anni ’80 e infine in piazza delle Erbe sarà il momento del ballo con l’associazione Armonia del Movimento che da anni partecipa con successo alla Settimana. E gli eventi del venerdì non finiscono qui perché si parte già dal pomeriggio, alle 18, con l’aperitivo in barberia, un dj set e drinks organizzato da Gents in via Pacchi e sempre dal pomeriggio, già alle 17, in via Vittorio Emanuele spazio al Soccerpool, il Biliardo Umano organizzato dalla squadra di calcio amatoriale del New Team SG. Proseguono il dj set in piazzetta Duomo, il Disco Baraonda al Mercato Ortofrutticolo dopo la mezzanotte, le varie mostre dislocate per il paese e il gioco della ruota all’Info Point di piazza Umberto. Programma completo su www.castelnuovoeventi.it e sui canali social. Sabato torna il Mercatino Sotto le Stelle, domenica la prima chiusura con i Killer Queen.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e la collaborazione con Pro Loco Castelnuovo, Unione Comuni Garfagnana e molte associazioni del territorio che partecipano all’evento a vario titolo.