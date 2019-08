Castelnuovo



Settimana, una giornata dedicata al volontariato e alle forze dell’ordine

lunedì, 12 agosto 2019, 09:15

Un soccorso scendendo dalla Rocca, un intervento dei cani cinofili e quello di un’ambulanza. Sono solo alcune delle dimostrazioni serale della giornata della Settimana del Commercio dedicata alla sicurezza. L’evento, organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo, omaggia così le forze di volontariato e dell’ordine che permettono la riuscita stessa della manifestazione. Dal pomeriggio, stand informativi e in serata le presentazioni sul palco di piazza Umberto con diverse simulazioni che saranno capaci di stupire il pubblico. Spettacolare sarà l’intervento del Soccorso Alpino che si calerà dalla Rocca Ariostesca. Sul palco anche il gruppo di protezione civile locale, l’Unione Comuni, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia, i Vigili del Fuoco e le associazioni di volontariato come Misericordia, Croce Verde, Carabinieri in Congedo e Autieri. La serata offrirà anche tanta musica con il concerto della scuola Jam in piazza Olinto Dini, i Risonanza Magnetica live in via Garibaldi e la Ziribimband in piazza delle Erbe dove sarà allestito anche il Villaggio Bambini. Tutto il programma si può scoprire su www.castelnuovoeventi.it e sui canali social. Martedì protagoniste la danza e ancora la musica, ma nel pomeriggio anche uno speciale omaggio a Leonardo Da Vinci con il libro del garfagnino Pietropaolo Pighini sulla Gioconda.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e la collaborazione con Pro Loco Castelnuovo, Unione Comuni Garfagnana e molte associazioni del territorio che partecipano all’evento a vario titolo.