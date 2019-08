Castelnuovo



Settimana, vandali danneggiano ombrelli decorativi

domenica, 18 agosto 2019, 15:31

di andrea cosimini

Uno spiacevole episodio che si è verificato proprio durante la "Settimana del Commercio", una manifestazione che dovrebbe rappresentare un motivo di condivisione e di festa ma che, evidentemente, per qualcuno si trasforma invece in un'opportunità di trasgressione a discapito di chi lavora.



Alcuni vandali, nella notte, hanno infatti preso di mira alcune attività commerciali di Castelnuovo, quest'anno abbellite con ombrelli e fiori colorati, danneggiando gli addobbi, con ogni probabilità, annebbiati dai fumi dell'alcol. Il primo a denunciare il misfatto è stato Bernardo Bernardi, della Farmacia Gaddi in via Vittorio Emanuele, al quale si sono uniti poi altri esercenti della zona, vittime di analoghi danneggiamenti.



"Nel mio caso - spiega Bernardi - un gruppetto di vandali ha strappato gli ombrelli che avevamo fissato fuori dalle vetrine con delle fasciette intorno alle 5.22 di stanotte. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso tutto. Si vedono chiaramente i due che hanno preso gli addobbi e, con loro, il gruppo (numeroso) che, da quanto si evince dalle immagini, aveva con sé altri ombrelli, probabilmente presi da altre vie. Non so se procederemo con una formale denuncia. Fatto sta che rimane l'amararezza nel constatare che c'è chi crea e chi distrugge".



L'idea di abbellire le vie e i negozi del capoluogo con gli ombrelli colorati era nata quest'anno dai commercianti che, in maniera coordinata, avevano deciso una decorazione unica. Ogni negoziante si era quindi adoperato, in vista della "Settimana del Commercio", per comprarne uno. "Volevamo ottenere un'uniformità nelle decorazioni - incalza Bernardi - e ci siamo impegnati a nostre spese. Ci siamo messi di impegno per rendere le vie di Castelnuovo più belle e accoglienti, ma c'è sempre chi cerca di distruggere quanto creato".



Tra l'altro non sarebbe la prima volta che simili episodi, anche se in altri periodi dell'anno, accadono davanti alla Farmacia vicino alla centralissima Piazza Umberto I. "Due o tre anni fa - conclude amareggiato Bernardi - avevamo messo l'albero di Natale, con le lucine, e sparì per mano di qualche vandalo che evidentemente aveva bevuto. Lo avevamo ritrovato su in Fortezza di Mont'Alfonso, in un campo, gettato in un fosso. Purtroppo assistiamo ad una bassezza morale ed una noia che ormai si è raggiunta per cui c'è bisogno di trovare emozioni forti e qualcuno le trova nella trasgressione. Un fatto, questo, che dà da pensare".