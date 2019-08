Si presenta il libro "Madri" di Oreste Verrini

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 28 agosto 2019, 11:12

A Castelnuovo Garfagnana, dove Bertucci detiene dal 1985 l'osteria "Il Vecchio Mulino", nell'ultimo week-end si è conclusa la "36ª Settimana del Commercio"

lunedì, 26 agosto 2019, 13:22

La Settimana del Commercio numero 36 è andata in archivio e l’associazione Compriamo a Castelnuovo è già proiettata al futuro. L’edizione 2019 ha registrato una ottima affluenza e si è confermata la bontà di una formula con tanti appuntamenti che animano l’agosto castelnovese

domenica, 25 agosto 2019, 10:03

Si è chiusa con la vittoria del gruppo di ballerine, The Tappers, la 36esima edizione della Settimana del Commercio 2019

sabato, 24 agosto 2019, 08:53

Ci siamo! La chiusura della Settimana del Commercio 2019, la 14esima serata di questa lunga edizione sarà stasera (sabato) in piazza Umberto con l’attesa 4^ edizione di Garfagnana’s Got Talent

venerdì, 23 agosto 2019, 09:46

Grande successo per il gazebo Lega Salvini Premier che si è tenuto ieri a Castelnuovo di Garfagnana dalle 9 alle 12. Molte le persone che si sono avvicinate per fare confronti, per chiedere informazioni o per instaurare un dialogo

venerdì, 23 agosto 2019, 09:00

Sarà la magia protagonista del venerdì alla Settimana del Commercio che si avvia ormai alla chiusura in programma domani sera con l’attesa 4^ edizione di Garfagnana’s Got Talent