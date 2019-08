Castelnuovo



Una Settimana... da record

domenica, 18 agosto 2019, 09:40

I numeri premiano la 36esima Settimana del Commercio di Castelnuovo. Lo dicono i conteggi effettuati dalla Protezione Civile con oltre 5 mila presenze al venerdì e oltre 7 mila al sabato che proiettati sull’intero evento raccontano le decine di migliaia di presenze all’evento organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo. Evento che stasera (domenica) si appresta a vivere la sua “prima” chiusura visto che dal 22 al 24 ci saranno altre tre serate dedicate a sport, magia e al concorso Garfagnana’s Got Talent. Il programma domenica prevede il concerto di chiusura affidato ai Killer Queen, tribute band ufficiale dei Queen. Le note di Freddy Mercury e compagni accompagneranno dunque la serata di piazza Umberto. Giornata dedicata ai giochi con il secondo appuntamento con Castelnuovo Bricks, laboratori, spazio giochi ed esposizione di opere fatte con i Lego, dalle 17 in via Farini. E sempre dal pomeriggio ultima occasione per provare il Soccerpool, il Biliardo Umano proposto dalla squadra di calcio amatoriale del New Team SG. In serata, Castelgioco ovvero giochi da tavolo per tutte le età in compagnia dell’associazione Garfaludica alla ex Pista di Pattinaggio e in piazzetta Duomo prima del dj set di chiusura, ecco La Piramide, quiz a premi. Programma completo su www.castelnuovoeventi.it e sui canali social. La Settimana del Commercio tornerà da giovedì 22 a domenica 24.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e la collaborazione con Pro Loco Castelnuovo, Unione Comuni Garfagnana e molte associazioni del territorio che partecipano all’evento a vario titolo.