Week-end dedicato alla fotografia a Castelnuovo

giovedì, 1 agosto 2019, 17:42

Sarà un week-end dedicato alla fotografia quello che si svolgerà dl 2 al 4 agosto a Castelnuovo di Garfagnana. Si tratta di "Garfagnana Fotografia" con mostre, eventi, premiazioni, lettura di portfolio, ospiti ed eventi speciali.



Si comincia venerdì 2 agosto alle 17 con l’inaugurazione ufficiale della mostra di Shobha nella Sala Suffredini per proseguire poi con le mostre poste nella Sala Parrocchiale delle Baccanelle. Alle ore 21,30 sotto la struttura nella ex Pista di Pattinaggio serata con audiovisivi internazionali, presentati da Lorenzo De Francesco, direttore del Servizio Audiovisivi della FIAP. Sabato 3 e Domenica 4 agosto protagonista sarà il Portfolio dell’Ariosto, nella ex Pista di Pattinaggio di Via Vittorio Emanuele, i lettori saranno: Shobha, Orietta Bay, Daniele Cinciripini, Luigi Erba, Roberto Evangelisti, Enrico Genovesi, Fulvio Merlak, Umberto Verdoliva. Il lavoro vincente sarà pubblicato sulla rivista “FotoIt”. I primi due portfolio classificati parteciperanno alla selezione finale di Portfolio Italia 2019 – Gran Premio Fujifilm. Grazie alla collaborazione della famiglia, sarà assegnato il premio “Fosco Maraini per il reportage”. Si tratta di un particolare confronto fotografico in cui i fotografi partecipanti, e ce ne saranno da tutta Italia, presentano ai lettori i propri lavori a stampa in incontri approfonditi di 20 minuti. Ed intorno ai tavoli di lettura è facile vedere capannelli di appassionati, incuriositi dal confronto e dalle parole del lettore. Sarà riproposta anche la modalità Face-to-face, lettura pubblica di portfolio affidata a due esperti come Orietta Bay e Fulvio Merlak e che si svolgerà nel “teatrino” creato in Piazzetta Ariosto al sabato pomeriggio e domenica mattina.



Sabato sera (3 agosto) alle 21,30 in Sala Suffredini consegna del premio intitolato a Rodolfo Pucci, la “fibula d’oro” a Shobha, fotografa palermitana di fama internazionale, vincitrice di numerosi premi fra cui spicca una doppia affermazione al “World Press Photo”. Da anni la sua vita e la sua attività si dividono fra Italia e India, ed è proprio in India che dal 2007 dirige un centro per la fotografia, il “Mother India School”, da Lei stessa fondato. Il Circolo Fotocine Garfagnana ha deciso di assegnarle il premio per sottolineare la sensibilità e la generosità del mettere le proprie eccellenti capacità artistiche al servizio di cause altre, con particolare dedizione alle condizioni di oppressione del genere femminile, ancora purtroppo manifeste in tanti angoli di mondo.



Domenica 4 agosto oltre al Portfolio dell’Ariosto, nella Sala Suffredini alle 16 presentazione del libro “Sedimento” di Samuele Bianchi, Simone Letari, Simona Lunatici a cura di Antonella Monzoni e alle ore 18 Incontro con Simone Pollastrini sulla fotografia all’infrarosso. Gran finale in Sala Suffredini alle ore 21,30 con la proclamazione dei vincitori. Sarà presente uno stand della Fujifilm con tante macchina da vedere e da provare, e lo stand de la Libreria con una vasta scelta di libri inerenti la fotografia. In Sala Suffredini e presso la Sala Parrocchiale delle Baccanelle gran finale per le mostre fotografiche, aperte dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19,30. Castelnuovo di Garfagnana per alcuni giorni sarà la capitale della fotografia amatoriale. Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@fotocinegarfagnana.it