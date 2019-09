Castelnuovo



170 mila euro dalla regione per il nido d’infanzia “La Nuvoletta”

giovedì, 19 settembre 2019, 19:28

La regione Toscana ha assegnato al comune di Castelnuovo di Garfagnana un contributo di 170 mila euro destinato al nido d’infanzia “La Nuvoletta”. Risorse che serviranno per promuovere il nido come presidio di socializzazione ed educazione per lo sviluppo armonico dei nostri bambini e diversificare e ampliare l’offerta alle famiglie.

Castelnuovo ha ottenuto una cifra così consistente anche grazie alla gestione associata per i servizi per l’infanzia realizzata con i comuni di Careggine, Fosciandora, Pieve Fosciana, Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina.

Altra premialità riconosciuta dalla Regione che ha permesso di incrementare le risorse è stata la presenza di una consistente lista di attesa. Il nido di Castelnuovo infatti è un sevizio apprezzato e richiesto da molte famiglie della Garfagnana.

Grande soddisfazione viene espressa dal vice sindaco Chiara Bechelli: “Continueremo a proporre alle famiglie un servizio altamente qualificato a prezzi molto vantaggiosi. Grazie alla Regione il nostro Nido potrà continuare ad offrire, negli ampi spazi sul Piano Pieve, proposte educative diversificate con orari pensati per venire incontro alle principali esigenze dell’utenza. Il nostro progetto – conclude Bechelli - si sviluppa all’interno della strategia condivisa con la Conferenza Zonale dei Sindaci della Valle del Serchio e sposa gli obiettivi prefissati attraverso il Programma Zonale approvato dalla stessa.”