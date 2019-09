Castelnuovo



A Castelnuovo un corso di formazione per giornalisti

mercoledì, 18 settembre 2019, 09:35

Venerdì 11 ottobre, dalle 14, presso la sede dell’Unione Comuni Garfagnana, si svolgerà un corso per la formazione dei giornalisti dal titolo “La verità giornalistica nell'epoca delle fake news” a cura del docente Antonio Valentini, Consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Si tratta del primo corso realizzato nel territorio della Garfagnana – peraltro su un tema molto attuale di deontologia professionale – per la formazione professionale obbligatoria continua dei giornalisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti, ai sensi della Legge n. 148/2011 e dell'art. 7 del DPR 137/2012 - Riforma dell’Ordine professionale.

La recente proliferazione di fake news ha avuto un impatto importante non solo sulla qualità dell'informazione in generale, ma agisce indirizzando l'opinione pubblica con modalità manipolatorie e fuorvianti. All’ordine del giorno saranno dunque il duplice aspetto di informazione e misinformazione, come è possibile manipolare la realtà attraverso le fake news e le post verità e come è possibile smascherare le false notizie attraverso l'applicazione delle norme deontologiche.

“Questo evento è stato fortemente voluto dall’Unione Comuni Garfagnana che ha creato le condizioni per ospitarlo in stretta collaborazione con OdgToscana” – afferma il presidente dell’Unione Andrea Tagliasacchi – “ le motivazioni derivano dalla volontà di poter offrire ai numerosi giornalisti un appuntamento di formazione sul territorio e al contempo ampliare la scelta a tutta la Toscana e oltre ed attrarre in Garfagnana la visita di iscritti fuori sede, anche come forma di promozione”.

Infatti alla conclusione del modulo formativo di 3 ore seguiranno i saluti del Presidente Tagliasacchi che illustrerà l’attività editoriale dell’Unione, della sua Banca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana, l’attività di promozione turistica e dei prodotti locali cui seguirà una presentazione e degustazione a cura del Consorzio Garfagnana Produce.

L’evento è promosso e organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana (OdgToscana) in collaborazione con l’Unione Comuni Garfagnana, è stato accreditato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dall’OdgToscana stessa ai fini della formazione professionale continua. C’è tempo fino al 9 ottobre per iscriversi tramite la piattaforma Sigef, i partecipanti avranno diritto a n. 5 crediti formativi.