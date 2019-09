Al Teatro Alfieri si presenta il libro "Storia di un ADRA"

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 4 settembre 2019, 16:06

Il professor Oscar Guidi, vincitore del concorso nazionale per dirigenti scolastici concluso a luglio, sarà il nuovo dirigente dell’ISI Garfagnana, il polo scolastico delle scuole superiori di Castelnuovo Garfagnana che riunisce IPSIA Simoni, Liceo Scientifico Galilei, ITET Campedelli e ITT Vecchiacchi

mercoledì, 4 settembre 2019, 10:39

Riprendono le attività di Vis Movendi (forza del movimento dal latino), la neonata associazione polisportiva che pone il movimento come mezzo per il benessere fisico e la socializzazione

martedì, 3 settembre 2019, 15:52

La Croce Verde P. A. di Lucca festeggia due nuovi arrivi, all’interno del proprio parco mezzi: sono giunti infatti due Fiat Doblò attrezzati, che andranno a far parte delle flotte della sezione Garfagnana e della sezione Guamo

lunedì, 2 settembre 2019, 07:28

Il principe Antonio de Curtis, in arte Totò,verrà ricordato sabato 7 settembre a Castelnuovo Garfagnana dalla nipote Elena Anticoli De Curtis attraverso una serie di aneddoti e soprattutto per mezzo delle sue poesie che a Totò furono sempre molto care

sabato, 31 agosto 2019, 13:06

E’ in corso di svolgimento, a Castelnuovo di Garfagnana, presso il Loggiato Porta, la tradizionale Fiera del Formaggio, organizzata dal comune in collaborazione con l’Unione Comuni Garfagnana e il Consorzio Garfagnana Produce. Domani, per tutta la giornata, si svolgerà la tradizionale Fiera delle Donne, con lo storico mercato di generi...

giovedì, 29 agosto 2019, 18:34

Tutto pronto per "Notte in Rosa" a Castelnuovo. Domani sera, a partire dalle 21.15, in piazza Umberto I moda, musica e parole con la voce di Omar Bresciani. Il salone di bellezza castelnuovese "Graziella e Solange" uscirà con il quadro "Pink Flower" e parteciperà anche la 26enne corsagnina Carlotta Del...