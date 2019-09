Castelnuovo



Al via il convegno di studi storici a Castelnuovo

sabato, 14 settembre 2019, 09:23

“La civiltà contadina in Garfagnana attraverso i secoli” è il titolo del quattordicesimo convegno nazionale di studi storici, che si tiene, oggi e domani, 14 e 15 settembre, a Castelnuovo, nella sala Luigi Suffredini davanti alla Rocca ariostesca, promosso da Pro Loco, con il presidente Silvio Fioravanti (foto) e comune di Castelnuovo, Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, Centro per la Documentazione Storica del Territorio della Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con la collaborazione dell’Istituto storico lucchese, sezione “Versilia storica”.

Il convegno è dedicato al monsignore Lorenzo Angelini, in occasione del quinto anniversario dalla sua morte e inizierà alle 9,30 con il saluto delle autorità. Dopo il discorso di apertura a cura di Angelo Spaggiari, i relatori saranno Raffaele Savigni su “Contratti agrari e colture nella Garfagnana medievale. In memoria di Bruno Andreolli”; Michele Armanini “La fine della civiltà contadina: conseguenze etnolinguistiche e non solo”; Amedeo Guidugli “Aspetti della realtà agricola locale attraverso gli Statuti della Podesteria estense di Trassilico nei secoli XV-XVII; Fabio baroni “Dalle Lettere di Ludovico Ariosto: note sull’aristocrazia contadina e commerciale fra Garfagnana, Appennino ed Apuane”; Dennis Favali “Cronache giudiziarie di inizio ‘800: la civiltà rurale garfagnina in età napoleonica”; Emilio Lammari “La vita rurale garfagnina raccontata attraverso la saggezza dei proverbi”; Oscar Guidi “ Nocturnalia. L’universo magico della Garfagnana tra mito, religione e storia”. Nel pomeriggio alle 15,30, Lucia Giovannetti “Il paesaggio agrario di Pieve Fosciana. Uno sguardo diacronico”; Silvana Andolina “L’agricoltura e la pastorizia nella Garfagnana contadina attraverso gli Statuti e i Capitoli conservati presso l’Archivio di Stato di Massa”; Gilberto Bedini”Il paesaggio della Garfagnana tra passato, presente e futuro”; Dino Magistrelli “Aspetti dell’organizzazione economica-sociale di Borsigliana, piccolo ma significativo paese dell’alta Garfagnana”; Ivo Poli “Problemi agricoli ed emigrazione in Garfagnana da inizio ‘800 a metà ‘900”; Alessio Caporali “Edifici di culto e tracce materiali della devozione popolare nella corte di Corfino in età moderna”; Michele Giambastiani-Michele Armanini-Angelo Frati “La sgusciatrice per castagne Biagioni e altre macchine utilizzate sui versanti padano e ligure-tirrenico dell’Appennino settentrionale (1931 – 1960)”; Vittorio Tellarini-Maria Andreoli “…E la luce elettrica è arrivata nel 1981… Storie di famiglie contadine nella Garfagnana di fine Novecento”. Domani, domenica 15, alle 9,45: Luigi Santini “Storia di un contratto matrimoniale nella Garfagnana modenese dell’Ottocento”; Anna Guidi “Col di Favilla: cento anni di storia”; Melania Spampinato “I beni collettivi e gli usi civici nel quadro dell’economia contadina in Garfagnana”; Eugenio Casanovi “La zootecnia in Garfagnana: passato, presente e prospettive future”; Luigi Casanovi “Agricoltura in Garfagnana: la crisi del XXI secolo”; Carlo Tozzi-Silvio Fioravanti-Paolo Notini “I primi agricoltori della Garfagnana”; Giulio Ciampoltrini-Silvio Fioravanti- Paolo Notini “Insediamenti rurali e consumi ceramici nella Garfagnana d’età estense. Nuovi dati archeologici”. Le conclusioni saranno di Michele Armanini.