Castelnuovo



Bar Costanza e Marovelli: altro bel segnale contro le barriere architettoniche

giovedì, 26 settembre 2019, 15:28

di lorenzo fiori

Continuano ad aumentare le attività commerciali che, nel comune di Castelnuovo Garfagnana, si sono rese agibili a tutte le persone abbattendo, finalmente, le barriere architettoniche. Si tratta del Bar Costanza (anche pizzeria e pinseria), in via Fulvio Testi, e della pasticceria Marovelli Cakes situata in via Provinciale.

Un applauso quindi a questi ed a tutti i locali che si stanno impegnando molto in questo progetto sperando che serva da stimolo anche per quelli che invece continuano ad essere, per vari motivi, inaccessibili.