Blitz in un locale di intrattenimento notturno: scoperti 11 lavoratori “in nero” e 14 irregolari

mercoledì, 11 settembre 2019, 19:01

Siamo vicini al 2020 ma in quasi tutta Italia, come in altri stati, persiste l'enorme problema delle barriere architettoniche che impediscono ai disabili, ma anche a passeggini o persone anziane, di non poter frequentare molti luoghi perché non accessibili (magari a causa soltanto di un paio di scalini)

mercoledì, 11 settembre 2019, 10:04

La due giorni si rivolge principalmente a docenti, dirigenti scolastici delle scuole statali di ogni ordine e grado dei 34 comuni della Riserva MAB UNESCO Appennino tosco- emiliano (province di Lucca, Massa Carrara, Reggio Emilia, Parma e Modena) e a tutta la rete di scuole che partecipa alle iniziative organizzate...

domenica, 8 settembre 2019, 10:11

XIV convegno di studi storici sulla Garfagnana promosso da Pro Loco Castelnuovo di Garfagnana, Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi e Centro per la Documentazione Storica del Territorio della Garfagnana. “La civiltà contadina in Garfagnana attraverso i secoli", questo il titolo dell'evento

sabato, 7 settembre 2019, 11:16

Il principe Antonio de Curtis, in arte Totò, verrà ricordato questo pomeriggio a Castelnuovo Garfagnana dalla nipote Elena Anticoli De Curtis attraverso una serie di aneddoti e soprattutto per mezzo delle sue poesie che a Totò furono sempre molto care

sabato, 7 settembre 2019, 11:11

A seguito dell'approvazione dei progetti di Servizio Civile Universale è stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande da parte dei volontari. Tra i progetti approvati "Proteggendo s'Impara" che si svolgerà presso la sede comunale del comune di Castelnuovo di Garfagnana. Posti disponibili: quattro operatori

sabato, 7 settembre 2019, 10:40

Ieri a Castelnuovo di Garfagnana si è svolto un incontro dal titolo "Viandante con Trasporto" che ha avuto come oggetto il dibattito sulle future prospettive della mobilità nelle aree a domanda debole ovvero quelle zone con un limitato numero di utenti