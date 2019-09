Castelnuovo



Catene di Sant’Antonio in Duomo, il parroco le fa togliere

sabato, 14 settembre 2019, 14:38

di simone pierotti

Pare che le cosiddette “catene di Sant’Antonio”, nonostante viviamo in un mondo iper tecnologico e moderno, circolino ancora e anzi, i loro ideatori, approfittano spesso del mezzo virtuale per diffonderle tra la gente. E-mail, whatsapp, social sono divenuti i canali più gettonati per spedire questi messaggi che invitano a spedirne altri ad altrettante persone affinchè accada o non accada qualcosa. Eppure c’è ancora chi preferisce la carta … E’ accaduto a Castelnuovo di Garfagnana dove, negli ultimi mesi, volantini fotocopiati in maniera parecchio artigianale, sono stati recapitati all’interno del Duomo. “Recita dieci preghiere e potrai guarire una persona” e messaggi similari che possono far sorridere, peccato che approfittare della credulità popolare costituisce un reato.

Il parroco di Castelnuovo, Don Angelo Pioli, accortosi dei volantini, oltre a farli sparire, ha deciso di affiggere un avviso nel quale si invitano i “responsabili” a non lasciare più tali “catene” in quanto rispondono solamente a superstizione e magia e non hanno niente a che vedere con la preghiera cristiana.

La “polemica”, comunque, si è smorzata immediatamente e gli avvisi sono stati tolti alcuni giorni fa.