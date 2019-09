Castelnuovo



Convegno su mobilità, Rocchiccioli: "Orari più accessibili per contrastare lo spopolamento"

sabato, 7 settembre 2019, 10:40

Ieri a Castelnuovo di Garfagnana si è svolto un incontro dal titolo "Viandante con Trasporto: Quali prospettive per la mobilità nelle aree a domanda debole?"



L'incontro promosso da ANCI Toscana, con il patrocinio del comune di Castelnuovo di Garfagnana, della Regione Toscana e dall'Unione Province Italiane ha avuto come oggetto il dibattito sulle future prospettive della mobilità nelle aree a domanda debole ovvero quelle zone con un limitato numero di utenti.



"Valutando i dati e gli interventi che sono emersi durante l'incontro - afferma il pesidente del Comitato Pendolari Lucca-Aulla Michel Rocchiccioli -, la Regione Toscana è una delle poche Regioni che va in controtendenza, mentre in Umbria recentemente sono stati apportati tagli al TPL, in Piemonte sono state chiuse linee ferroviarie e in Lombardia treni sostituiti con bus, la Toscana in questi anni ha investito molto sul trasporto su gomma e su ferro. Tuttavia ritengo che per contrastare lo spopolamento delle aree montuose, sarà necessario rendere gli orari dei mezzi pubblici più accessibili all'utenza come è stato riscontrato da una ricerca dell'Università di Firenze".



"Per accessibili - spiega - intendo un maggior interscambio tra gomma e ferro, ma anche fra le varie linee ferroviarie. Solo in questo modo sarà possibile una mobilità sostenibile che da un lato contrasterà l'utilizzo della macchina e dell'altra lo spopolamento delle aree montuose. Tuttavia sono consapevole della scarsità di risorse e delle criticità infrastrutturali, dove sulla Lucca-Aulla bisognerebbe realizzare nuovi scambi cosi come l'eliminazione del rallentamento sul Ponte Rio Cavo (Tra Piazza al Serchio e Camporgiano), o ripristinare l'orario precedente al sisma del 2013".



"Questo comitato - conclude Rocchiccioli - conferma la sua disponibilità e si augura un tavolo istituzionale con regione ed enti locali".