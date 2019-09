Castelnuovo



Dirigenti e docenti tedeschi incontrano l’Isi Garfagnana

venerdì, 20 settembre 2019, 18:58

Da alcuni anni le scuole dell’Isi Garfagnana hanno avviato importanti progetti volti ad offrire ai giovani percorsi formativi che “sposino” tradizione e nuove metodologie ma anche una formazione aperta a nuovi orizzonti ed a modelli di apprendimento di dimensione europea, con particolare attenzione al rafforzamento della lingua inglese per la comunicazione internazionale.

Proprio al raggiungimento di questi obiettivi ha mirato l’accoglienza di un gruppo di dirigenti scolastici e DSGA dell’area Braunschweig nella Bassa Sassonia, Germania, durante la seconda settimana di settembre.

Si tratta di quattro istituti secondari superiori tedeschi: la BBS II Gifhorn, una scuola tecnico tecnologica del settore meccanico, la BBS 2 Wolsburg, una scuola tecnica con corsi nei settori sanitario ma anche IT e Interior Design, la Heinrich Bussing School Braunschweig che offre vari corsi dal settore prettamente meccanico e automobilistico al settore psico-socio-pedagogico e sanitario per la preparazione del personale delle strutture ospedaliere, la BBS Fredenberg, una scuola professionale e tecnica nel settore dell’ elettronica, meccatronica ma anche settore alberghiero.

I contatti, curati per l’Isi Garfagnana dalla referente dei progetti europei di mobilità professoressa Ada Boriolo, erano iniziati durante lo scorso anno scolastico e hanno permesso questo primo incontro conoscitivo.

“I dirigenti tedeschi – sottolinea la professoressa Boriolo – hanno ricevuto un finanziamento dal programma Erasmus + for Vetpro che sostiene amministratori, dirigenti, docenti e personale della scuola interessati a confrontarsi con le realtà europee per lo scambio di ‘buone pratiche’. Il loro progetto includeva visite ad un istituto comprensivo (IC di Ponte Buggianese) e a due istituti di secondo grado in Lucchesia, il Polo Fermi Giorgi di Lucca e Isi Garfagnana a Castelnuovo G.

Al tavolo di lavoro, organizzato presso l’Aula Magna dell’Isi Garfagnana, hanno partecipato alcuni docenti rappresentanti dei quattro istituti castelnovesi (ITT Vechiacchi, IPSIA Simoni, ITET Campedelli e Liceo Scientifico Galilei) per concretizzare una futura collaborazione a livello di scambi tra alunni in tirocinio e docenti in aggiornamento professionale. Gli ospiti tedeschi hanno ascoltato con attenzione la descrizione dei nostri percorsi formativi, visitato i laboratori ed alcune aziende locali con le quali collaboriamo per i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

A tal proposito ringrazio il nuovo DS Oscar Guidi e i colleghi e colleghe Sabine Bravi, Roberta Falcioni, Roberta Cossu, Maria Tina Biagioni, Daniela Turicchi, Annarita Grandini, Maria Rosaria D’Urzo, Francesco Talini, Daniele Giampaoli, Simona Salotti e Lino Tognocchi che hanno partecipato a questa giornata”.

Particolare interesse hanno suscitato, nei docenti tedeschi, i progetti di accoglienza e inclusione rivolti ad alunni con bisogni educativi speciali; la professoressa Boriolo e la referente professoressa Salotti hanno illustrato loro le modalità, gli spazi ed i contenuti di tali progetti che fanno dell’ISI Garfagnana un Polo di eccellenza, con un gruppo di docenti specializzati e dedicati. In Germania, lo ricordiamo, non esiste nel sistema educativo niente di simile.