Castelnuovo



Garfaludica, bilancio positivo per attività estive

mercoledì, 25 settembre 2019, 19:14

Si conclude con successo la stagione estiva per l'associazione "Garfaludica - Tana dei Goblin Castelnuovo di Garfagnana". Gli appuntamenti di luglio e agosto presso la ex pista di pattinaggio a Castelnuovo hanno registrato un'ottima affluenza e la presenza all'interno della "Settimana del Commercio" si è rivelata, ancora una volta, molto positiva. Nelle sere della manifestazione i partecipanti hanno sostenuto oltre 100 partite e sono stati giocati più di 40 titoli diversi. Ai tavoli si sono sedute persone di tutte le età equamente divise tra bambini, ragazzi e adulti.

"Informiamo - dichiarano i membri dell'associazione - che la sede di Garfaludica è stata di recente trasferita dal comune di Pieve Fosciana alla casa parrocchiale in loc. Baccanelle a Castelnuovo di Garfagnana e lì continueranno le attività nei mesi autunnali con cadenza settimanale il giovedì sera dalle ore 21 e la domenica dalle ore 14:30. Cogliamo l'occasione per ringraziare l'amministrazione di Castelnuovo di Garfagnana e l'associazione "Compriamo a Castelnuovo" per aver reso possibili le serate estive, il parroco don Angelo Pioli e la Caritas di Castelnuovo per permettere la prosecuzione delle attività nei mesi a venire".

Per maggiori informazioni è possibile seguire i canali social Facebook, Instagram, Telegram o scrivere all'indirizzo info@garfaludica.it.