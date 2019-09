Castelnuovo



Isi Garfagnana, si insedia il nuovo dirigente Oscar Guidi

mercoledì, 4 settembre 2019, 16:06

Il professor Oscar Guidi, vincitore del concorso nazionale per dirigenti scolastici concluso a luglio, sarà il nuovo dirigente dell’ISI Garfagnana, il polo scolastico delle scuole superiori di Castelnuovo Garfagnana che riunisce IPSIA Simoni, Liceo Scientifico Galilei, ITET Campedelli e ITT Vecchiacchi.

In questi ultimi tre anni la reggenza dell’ISI Garfagnana era stata affidata al professor Massimo Fontanelli che, con esperienza e competenza, ha avviato un processo di rinnovamento delle scuole dell ISI Garfagnana promuovendo nuovi corsi e percorsi formativi.

“La nomina a dirigente scolastico del professor Guidi – afferma Fontanelli – permetterà all’ISI Garfagnana di avere una guida stabile e sarà un punto di riferimento importante per tutto il territorio, visto che risiede a Castelnuovo, è stato apprezzato docente del Campedelli ed è personaggio di spicco della vita culturale e sociale della zona. Nessuno meglio di lui conosce questa realtà scolastica e può veramente operare nel suo interesse”.

“Prendo servizio all’ISI Garfagnana – sottolinea il neo dirigente - con grande emozione e con piena consapevolezza dell’importanza e rilevanza di questo incarico. Saluto tutto il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario. Ringrazio il dirigente, professor Fontanelli sia per il prezioso lavoro svolto in questi anni, sia per la collaborazione ed il supporto che ha voluto offrirmi sin dalla prima notizia dell’incarico. Profonderò tutto l’impegno possibile per confermare questa Istituzione scolastica quale punto di riferimento di tutta la valle, un’istituzione dialogante in grado di rafforzare e promuovere legami e rapporti con studenti, famiglie, Enti locali, istituzioni culturali e realtà produttive, in un’ottica integrata di crescita territoriale. Supporto indispensabile sarà per me il contributo e la collaborazione del corpo docente, spina dorsale, talvolta sottovalutata, del nostro sistema di istruzione e formazione”.

Il professor Oscar Guidi già a fine agosto, nei giorni immediatamente successivi alla nomina, aveva incontrato referenti e collaboratori, per cercare di impostare al più presto un lavoro comune nell’interesse soprattutto degli alunni e della loro formazione, visto che sono i soggetti centrali della scuola.

Il personale docente, amministrativo e ATA porge un caloroso augurio al nuovo dirigente, accogliendo con entusiasmo il professor Guidi in questo nuovo e importante ruolo;

allo stesso tempo saluta e ringrazia con affetto e stima il professor Fontanelli per la disponibilità e l’impegno profuso in questi tre anni di reggenza.