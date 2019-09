Castelnuovo



Le scuole si mobilitano contro il cambiamento climatico

mercoledì, 25 settembre 2019, 19:49

di viola pieroni

Venerdì 27 settembre, come in qualsiasi altra parte d’Italia, anche le scuole superiori di Castelnuovo si mobiliteranno contro il cambiamento climatico attraverso una serie di iniziative: tutti gli istituti organizzeranno delle proprie assemblee straordinarie durante la mattinata proprio per discutere sui temi dell’inquinamento e dei relativi problemi (sia a livello globale che locale) fino ad arrivare ai problemi scolastici di ordinaria amministrazione. Tutte le scuole stileranno un “programma della giornata” che consisterà perlopiù in una divisione di compiti fra le varie sezioni e classi.

Così, le classi prime e seconde IPSIA e ITI saranno impegnate nella produzione di materiale divulgativo e in una seduta di “pulizia” dei luoghi scolastici, sia esterni che interni; le classi terze si attiveranno per trovare misure idonee al fine di riavere la raccolta differenziata all'interno di ogni aula (che per motivi sia di fondi che di amministrazione extrascolastica è stata rimossa quasi totalmente); infine, le quarte e le quinte, composte da ragazzi più esperti per quanto riguarda lo studio dell’elettricità e della meccanica, terranno dibattiti con alcuni professori sulle possibili soluzioni ambientali relative alle energie rinnovabili.

I due principali ideatori delle attività proposte, Gianmaria Bianchi (IPSIA) e Giacomo Lazzarini (ITI), entrambi in quinta, hanno spiegato così la loro idea alternativa allo sciopero: “Qualora avessimo organizzato uno sciopero vero e proprio o una manifestazione, probabilmente la maggior parte degli studenti non avrebbe aderito e pochi avrebbero preso sul serio l’iniziativa. Il nostro primo obiettivo invece è quello di sensibilizzare ogni ragazzo, avendo anche un supporto e un aiuto da parte dei professori: siamo certi che la nostra campagna di informazione e sensibilizzazione avrà maggior risonanza di una manifestazione. Perché alla fine di clima si parla tanto ma si ascolta ben poco.”

Per quanto riguarda il Liceo Scientifico e l’ITET Campedelli, la giornata si svolgerà in modo simile per le classi del biennio che a scuola, dopo un breve documentario e un dibattito, realizzeranno a gruppi cartelloni e manifesti. Le classi terze, quarte e quinte si recheranno al teatro Alfieri dove, dopo il video del discorso di Greta Thunberg all’ONU, procederanno con la visione di un documentario. A conclusione, interverranno i rappresentanti e alcuni professori, prima di dare spazio alle domande sull’argomento.

Quindi le scuole andranno dritte al fulcro del tema: niente complottismo, niente “tragiche previsioni" e niente assurde strumentalizzazioni politiche. “Se vogliono parlare di come Greta Thunberg possa essere stata usata - dice un'altra ragazza - o di quanto siamo tutti dei ragazzi in cerca di attenzione, facciano pure. Noi non vogliamo scioperare perché siamo convinti che la migliore opzione sia fare qualcosa di concreto, dimostrando a tutti quelli che ci rinfacciano di essere incapaci che siamo in grado di fare qualcosa di tangibile. Noi siamo il futuro, e se non credono nelle nostre possibilità di cambiare ciò che in particolare loro, per denaro, hanno causato, avranno molti anni per ricredersi”.