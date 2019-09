Castelnuovo



Montemagni (Lega): "Medici pronto soccorso, Asl eviti fuoriuscita"

martedì, 17 settembre 2019, 11:20

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene sulla questione relativa alla fuoriuscita dei medici dei pronto soccorso degli ospedali di Lucca e Castelnuovo di Garfagnana.



"Dal prossimo primo ottobre - afferma - alcuni medici convenzionati in servizio presso i pronto soccorso degli ospedali di Lucca e Castelnuovo Garfagnana, potrebbero lasciare il posto di lavoro, perché l'offerta economica a loro riservata dall'azienda sanitaria pare essere davvero risibile."



"Si parla, infatti - prosegue il consigliere - di pochi euro l'ora per un servizio altamente professionale in un comparto particolarmente delicato come quello dell'emergenza-urgenza(tra l'altro nel nosocomio del capoluogo persistono gravi problemi di sovraffollamento). Siccome la fuoriuscita di questi medici comporterebbe prevedibili ed ulteriori pesanti disagi per i cittadini, ci auguriamo, dunque, fortemente che l'Asl competente faccia, fino in fondo, il suo dovere."



"Occorre, infatti - conclude Elisa Montemagni - preservare al massimo sia la dignità professionale dei medici che, ovviamente, garantire in modo continuativo l'assistenza sanitaria a chi si rivolge ai pronto soccorso lucchesi, stoppando definitivamente, con un'offerta economica finalmente consona, la possibile e deleteria emorragia di questi medici dai predetti nosocomi".