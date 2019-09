Castelnuovo



Passeggiata domenicale a Cerretoli

mercoledì, 4 settembre 2019, 10:39

Riprendono le attività di Vis Movendi (forza del movimento dal latino), la neonata associazione polisportiva che pone il movimento come mezzo per il benessere fisico e la socializzazione.

Vis Movendi si occupa di portare il movimento anche nei paesi più decentrati per mezzo dei corsi A.F.A. che prenderanno il via ad ottobre, mentre a metà settembre inizierà il Progetto Parkinson, indirizzato agli affetti da tale patologia e loro familiari, che si pone l’ambizioso obiettivo di colmare una lacuna del sistema sanitario.



Altro mezzo di indiscusso successo utilizzato da Vis Movendi per promuovere il movimento sono le passeggiate domenicali; una serie di camminate alla riscoperta di antichi sentieri boschivi per raggiungere borghi semisconosciuti concluse sempre da un pranzo tipico nel borgo stesso.



Dopo la pausa estiva le passaggiate domenicali riprenderanno con quella che condurrà a Cerretoli domenica 8 settembre e che rappresenta anche il recupero della tappa del Festival delle Frazioni saltata per maltempo.



Il programma prevede la regolarizzazioni delle iscrizioni in Piazza della Repubblica a Castelnuovo dalle 9,30 alle 10,30.



Alle 10,30 il gruppo partirà seguendo il primo tratto del sentiero dell’Ariosto per poi salire verso Pruneta di sopra in una sterrata boschiva in continua salita ma molto semplice ed adatta a tutti. Dopo una salita di 5,5 Km l’arrivo a Cerretoli per il lauto pranzo (compreso nei costi di iscrizione). La discesa verso Castelnuovo sarà in autonomia.



Cerretoli proseguirà la propria festa paesana con l’inaugurazione del defibrillatore alle 15,30 con la partecipazione dell’amministrazone comunale di Castelnuovo e, a seguire, tombola in Piazza e merenda per tutti.



Per maggiori informazioni è possibile consultare la pag. Facebook Vis Movendi o inviare mail a polisportivavismovendi@gmail.com o telefonare a 3473402001